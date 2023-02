Petit futé bières belges : un guide où les principales brasseries de Wallonie picarde font bonne figure

Car, comme le notent les auteurs du guide, à l’époque de la première version, on ne trouvait que 125 brasseries en Belgique… pour 427 en 2022. "Pas question de les décrire toutes, sinon le Futé ne serait plus Petit": ils ont donc retenu onze brasseries de chez nous (sur cent quarante) et une microbrasserie (sur dix), ainsi que la Malle Post de Warneton dans les musées, un lieu "repris par deux entrepreneurs français qui ont également réhabilité la partie microbrasserie."

Les plus importantes

La microbrasserie présentée, c’est la Brasserie de Cambron, située dans l’enceinte de Pairi Daiza. On a apprécié l’actualisation des informations: "Et selon la saison, on peut déguster une blanche, la Kolibri, produite en été, une ambrée, l’Elixir, proposée en automne, une brune, la X’mas pour Noël et une triple qui sera proposée dès le printemps 2023."

En ce qui concerne les brasseries, on retrouve les neuf établissements régionaux à la plus production la plus importante: Dubuisson (Pipaix), Caulier (Péruwelz), Dupont (Tourpes), Les Légendes Irchonwelz et Ellezelles, la Brasserie de Silly, De Ranke (Dottignies), la Brasserie de Brunehaut (Rongy), la Brasserie de Cazeau (Templeuve) la Brasserie des Carrières (Basècles).

Pour la prochaine fois ?

La Brasserie à Vapeur (Pipaix), que le guide a visité à coup sûr ("L a brasserie et son environnement proche sont aujourd’hui classés au pat rimoine wallon. Sauf le brasseur, souligne celui-ci avec humour, ajoutant qu’il a été jugé inclassable par les autorités") et Les Brasseries de Flobecq (Péruwelz) de John-Christian Kavakure, le Black Brasseur Belge avec une petite digression sur "les" pays des Collines.

La Brasserie Kluiz (Anserœul), la Brasserie du Grand Mir (Lesdain), la Brasserie du Val de Dendre (Ollignies), Spits Beer (Péronnes), La Frasnoise et certaines autres que nous évoquions dans le supplément La Wallonie picarde, un paradis brassicole, n’auraient sans doute pas dépareillé dans cette sélection. Ce sera peut-être pour la prochaine édition.

Le Petit Futé propose aussi plus de 400 "notes de dégustation". Voici par exemple, comment est décrite la Tournay noire, de la Brasserie de Cazeau: Mousse beige tenant assez bien (traces persistantes sur le verre tout au long de la dégustation), surmontant une robe noire aux reflets marron. Nez de grain grillé, de malt torréfié et de fruits rouges (cerise). En bouche, elle développe des arômes de caramel, de chocolat, de café et d’épices soulignés par une saveur à la fois douce et finement houblonnée. L’amertume s’installe au fur et à mesure de la dégustation pour laisser place à une fin fumé.

Plus complet que petit, et tant mieux

Le Guide a beau se qualifier de "petit", il s’avère assez complet, évoquant de nombreux aspects de l’activité brassicole et de la culture de la bière en Belgique ( Avec le football et les frites, la bière demeure l’un des rares socles communs aux différentes Communautés), en multipliant les anecdotes. Comme l’histoire de la bière, sa fabrication, la manière de la servir, quelques recettes de cuisine, "la bière belge en dix mots", l’agenda des festivités, etc.

Sont encore évoqués: l’évolution du secteur (en 1980, la consommation moyenne annuelle était de 100 litres, pour moins de 70 aujourd’hui !) et les tendances, les concours, les labels, un éclairage sur les "Vrais et faux brasseurs", la relance des filières courtes, la "troisième mi-temps", le Sentier des Trappistes, etc.

Une présence féminine toujours plus marquée: une Mouscronnoise à Orval

On apprend aussi qu’il existe à Bruxelles deux spas à bière et qu’un savon a été fabriqué à partir de Westmalle double, ou encore que la bière ne fait pas grossir. Un chapitre est consacré aux "brasseuses" avec un portrait d’Anne-Françoise Pypaert, la directrice de production à la brasserie d’Orval, qui est originaire de Mouscron. Celle-ci explique: "Avec l’automatisation et la mécanisation, le métier devient moins pénible et convient parfaitement aux femmes, mais elles ne sont pas nombreuses à se présenter à ce type de poste. Je pense qu’il y a une barrière culturelle qui fait que peu de femmes sont attirées par cette profession, mais j’espère que la nouvelle génération sera plus ouverte à ce type de métier", explique-t-elle.

Quelques infos à revoir

Pas (ou très peu) de fausses notes, même si le Festival brassicole de Tournai n’existe plus, que le Bier Circus Shop (Saint-Sauveur), le Clandé du Bootlegger (Moustier), le Moine Austère (Tournai)… auraient pu se retrouver dans la liste des bonnes adresses, aux côtés de la Houblonnière (Comines), ou du Palais de la Bière (Templeuve) par exemple. Côté cafés et restaurants, ils sont quatre établissements à faire l’objet d’un articulet: A ux Amis Réunis, Le Bouchon et La Crypte à Tournai, VB – De la vigne au houblon à Mouscron.

Le "Guide des Bières Belges" du Petit (216 pages quadri) s’avère un ouvrage sympa destiné à tous les amateurs de breuvages houblonnés.

Ce qui ne gâche rien: son prix abordable (12,95 euros en version papier, 8,99 euros pour la numérique) permet de s’acheter une bonne bière artisanale de chez nous pour accompagner la lecture d’une dégustation.