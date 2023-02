Tourcoing: l’actrice Jenny Clève s’en est allée à 92 ans (photos & vidéo)

C’est aussi un samedi qu’on a appris que cette douce femme qui représentait bien le Nord a décidé de quitter ce monde sur la pointe des pieds. Elle est partie dans son sommeil, dans la nuit de vendredi à samedi, à l’âge de 92 ans.

Fin 2007, L’Avenir la rencontrait à Lille, à l’occasion de la sortie de "Jenny du Nord", une autobiographie pleine d’anecdotes. Une vie riche de théâtre, de cinéma et de télé vue dans un miroir de papier reflétant 77 ans de vie. ©ÉdA – T.T.

Originaire de Roubaix, elle vivait dans une maison de repos de Tourcoing, à la résidence des Orchidées, après avoir longtemps habité à la rue Motte.

Entre 1989 et 2001, elle s’était même engagée en politique dans la ville adossée à Mouscron.

Visage des films de Jean Becker… mais aussi de Bienvenue chez les Ch’tis, Germinal…

Partie en Touraine durant sa tendre jeunesse, elle y est revenue à ses 18 ans, fréquentant le conservatoire de Roubaix.

Elle laisse derrière elle une riche carrière faite de cinéma: on dénombre une quarantaine de films enviables pour lesquels son nom fut visible au générique.

C’est Patrice Cherreau qui lui donna sa chance dans le 7e art, en 1974, dans "La chair de l’orchidée".

Jean Becker lui fera confiance à plusieurs reprises: pour "Les enfants du marais", "L’Été meurtrier" dans lequel elle joue la maman d’Alain Souchon, "Élisa" et "Un crime au paradis".

En septembre 2008, Jenny Clève était venue à Tournai: elle avait assuré une animation aux Bastions, dans le cadre d’une fête aux Ch’tis. ©ÉdA - V.D.

Parmi les films qui parlent à plusieurs générations, on peut encore citer "Germinal" ou "Bienvenue chez les Ch’tis" dans lequel elle chantait Le P’tit Quinquin, l’hymne régional… Le public lui disait d’ailleurs à l’époque qu’elle était bien plus crédible que Line Renaud dont le pseudo-accent Ch’ti avait laissé perplexe plus d’un cinéphile du Nord…

La télévision aussi a voulu apprécier son talent. La liste de ses apparitions est tout simplement kilométrique ! On dira "juste" qu’elle a commencé dans un "Commissaire Maigret" en 1968 pour clôturer cet important chapitre de sa vie en 2016 dans "Baron noir" tourné à côté de chez nous, avec Kad Merad en tête d’affiche.

Elle a aussi joué dans une quinzaine de pièces de théâtre.