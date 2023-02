Tournai: Jeanne Delmotte succédera à Jacky Legge comme conservatrice au MuFIm

Au terme d’une série d’épreuves de sélection, c’est la Tournaisienne Jeanne Delmotte qui a été retenue. Cette jeune femme (28 ans) connaît déjà parfaitement l’institution: elle y a fait des stages et y est toujours une bénévole très active.

Diplômée de la HELHa (bachelier en communication) et de l’ULB (master en arts du spectacle), elle est aussi graphiste.

Déjà de multiples collaborations en ville

Outre le MuFIm, Jeanne Delmotte a déjà collaboré sur divers projets avec le musée des Beaux-Arts de Tournai, la Maison de la Culture de Tournai (elle est la fille de l’animateur bien connu et spécialiste du picard, Bruno Delmotte). Elle a aussi travaillé comme jobiste à l’office de Tourisme de la Ville.

Aux côtés de Robin Legge et Jeanne François, elle était l’une des trois personnes qui ont piloté "Border", la troisième édition de la triennale d’art contemporain de Tournai en 2022.

Pour l’instant, elle est employée, notamment comme chargée de communication, à l’Arrêt 59, le centre culturel du Péruwelzis.

Elle prendra ses fonctions au MuFIm dès qu’un accord de préavis aura été trouvé avec son actuel employeur. La mission de Jacky court jusqu’au 31 mars.

Pour l’anecdote, mais pas seulement, on remarquera une belle alternance à la tête du musée de folklore. Jadis, on n’y trouvait que des hommes, autant dire comme partout. Après Lucien Jardez, Nicole Demaret fut la première femme. Jacky Legge l’a remplacée alors que la fonction se professionnalisait. Avec Jeanne Delmotte, on peut parler d’alternance.

Notre journal lui souhaite un mandat fécond !