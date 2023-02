Recycler les pales d’éoliennes en fin de vie, une première européenne à Tournai ?

C’est aussi le seul élément d’une éolienne (NDLR: la première en Wapi a vu le jour en 2005-2006 sur le site de Colruyt à Ghislenghien) qui ne passe pas par une filière de recyclage. "Il n’existe pas de solutions durables. Les pales sont envoyées à l’incinération ou, dans certains cas, acheminées vers des décharges pour déchets dangereux, qui s’apparentent à des cimetières. Mais tout cela est extrêmement coûteux", explique Stéphane Neirynck, qui dirige le Centre Terre et Pierre.

En associant aux bétons routiers des fibres de verre, on augmente de 20 à 25% la résistance du matériau. ©ÉdA

À la pointe en matière d’innovations, la structure de recherche établie à Tournai a réussi à développer un procédé de recyclage et de valorisation des pales d’éoliennes, constituées à 90% de matériaux composites.

Des bétons plus solides grâce aux fibres de verre récupérées

Le projet Recypale, qui vient de s’achever après trois ans de travail, est une aubaine pour les acteurs éoliens, mais aussi les industriels. Son principe consiste à extraire les fibres de verre, présentes dans les pales, afin de leur donner une seconde vie en les intégrant à des bétons spéciaux.

Les fibres de verre extraites des morceaux de pales. ©ÉdA

"Ce composant qui sert à renforcer, comme le bois, les structures en aluminium des pales peut atteindre 10 m de long, indique M. Neirynck. Les fibres de verre ont des propriétés très intéressantes, que ce soit en matière de durabilité ou de résistance à la flexion. En les associant au béton destiné aux voiries, comme les barrières de sécurité des autoroutes qui nécessitent de l’élasticité pour absorber les chocs d’accidents, on accroît la résistance de 20 à 25%. Le secteur des travaux publics utilise déjà des fibres mais elles doivent être produites."

Quelque 700 000 € ont été investis dans le projet, soutenu par la Région (50%). On ne sera pas étonné d’apprendre que les deux industriels à y avoir injecté de l’argent sont les groupes Wanty et Dufour, concernés au premier chef de par leur domaine d’activité.

Alors que Wanty est actif dans les travaux routiers, l’entreprise tournaisienne Dufour fait figure de référence dans la collecte, le tri de déchets industriels, le recyclage ou encore dans le transport et le (dé)montage d’éoliennes.

Le flux à recycler explosera à partir de 2050

Un espace a déjà été réservé au sein de la nouvelle usine de recyclage de Dufour, à Froyennes. Petite visite avec Frédéric Dufour, administrateur délégué du groupe tournaisien. ©ÉdA

Implanté dans le zoning de Tournai-Ouest 1 et 2, Dufour s’est positionné en vue d’aménager la première unité en Europe de recyclage de pales en fin de vie. Le potentiel d’exploitation est colossal si l’on en juge par le nombre de mâts érigés ces 10 ou 20 dernières années. Et ce n’est pas fini…

"Le gisement de pales à recycler va exploser d’ici 2050. À l’horizon 2030, le flux, quasi anecdotique pour l’instant, devrait être de 3 000 tonnes par an en Belgique. En incluant nos pays voisins (Pays-Bas, France et Allemagne), on en arriverait à 70 000 t onnes", affirme le directeur général du Centre Terre et Pierre.

Quand un déchet devient un matériau valorisable

Tout le monde a à y gagner de l’émergence de cette filière, qui permettra aux investisseurs de trouver un nouveau business, de créer des emplois, de booster l’économie wallonne… "Le recyclage est devenu une préoccupation majeure des industriels, pas seulement face aux enjeux climatiques. De la contrainte de devoir enfouir de potentielles matières premières, on crée des opportunités. Un déchet d’un secteur (éolien) devient un composant valorisable pour un autre secteur (chantiers routiers)."

Mais au fait, comment récupère-t-on les fibres de verre ? Une fois l’étape du concassage des pales achevée, une succession d’étapes de broyage et de tamisage permet d’isoler les fibres des autres matériaux (bois, mousse, métaux…) qui sont également valorisés.