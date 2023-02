Lamain: la chorale a retrouvé sa "voix"

"En 2020, la Covid a forcé la chorale au silence, en 2023, elle retrouve enfin sa voix ". Trois ans d’arrêt durant lesquels on a déploré le décès de membres éminents. Et si d’autres vieillissent le groupe a repris ses activités en s’investissant pleinement. En ce mois de février les fêtes de Saint-Amand, patron de la paroisse, et Sainte-Cécile furent célébrées durant la messe dominicale présidée par l’abbé Olenga. Les choristes sont dirigés par Michel Vandemeulebroecke directeur musical et accompagnés à l’orgue par son fils, Sylvain. Verre de l’amitié et banquet ont complété cette belle journée de retrouvailles.