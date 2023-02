L’agenda Wapi: Des carnavals à Kain et Basècles, la foire d’hiver d’Ath, les Nuits Lumineuses d’Enghien, et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Les carnavals de Kain et Basècles

À quelques jours du mardi gras, l’ambiance carnavalesque fera déjà vibrer, ce week-end, les villages de Kain et Basècles.

À Kain, les déguisements, confettis et fanfares seront de sortie, ce samedi 17 février, pour le plus grand plaisir des carnavaleux, petits et grands. Le départ du cortège est fixé à 14 h, à la rue Edmond Courault. Au rythme des fanfares (Les Dévergondés, la fanfare d’Irchonwelz, le Marching Band du Conservatoire), des lancers de bonbons, et aux côtés de quelques géants, le cortège prendra ensuite la direction du centre de Kain-Tombe pour le traditionnel brûlage du roi carnaval. Les festivités se poursuivront ensuite au Collège de Kain, avec un goûter, et des jeux pour les enfants. Les plus grands ne seront pas en reste pour une fin de journée conviviale et musicale avec les concerts du groupe rock "À peu près ça" (à 17 h 30), et du groupe de Cover "Happy Hour" (à 19 h 30). La soirée sera animée par DJ Bari, avec bar et petite restauration.

À Basècles, le défilé carnavalesque de ce samedi est l’apothéose d’un mois de festivités. Le cortège, qui regroupe une vingtaine de sociétés folkloriques, s’élancera de la place du "pu biau des villages", entre 13 h 30 et 14 h. Des milliers de spectateurs sont attendus sur le parcours. À 16 h 30, un rondeau des enfants enflammera les carnavaleux. Les différents groupes se disperseront ensuite dans le centre de Basècles pour se retrouver, vers 22 h 30, autour du rondeau final et d’un feu d’artifice.

2. La foire d’hiver d’Ath

La foire d’hiver est de retour à Ath du 17 au 26 février. Elle sera ouverte ce vendredi. La braderie est programmée ce dimanche après-midi.

La foire d’hiver va plonger la cité athoise dans une ambiance festive avec quelques accents printaniers et carnavalesques.

Avec au programme: inauguration des champs de foire le vendredi 17 février à 18 h ; cortège carnavalesque des enfants le samedi 18 février à 14h (rendez-vous à la rue Hennepin) ; braderie le dimanche 19 février ; feu d’artifice depuis l’Esplanade le vendredi 24 février à 21 h ; animation sur le thème du Roi Lion le samedi 25 février à 17 h ; cortège folklorique et publicitaire le dimanche 26 février de 14h à 18 h.

3. Les Nuits Lumineuses d’Enghien

Les "Nuits Lumineuses" sont de retour à Enghien. Cette année, elles s’inspirent de l’histoire locale et plus particulièrement du rêve d’Antoine d’Arenberg.

Du 17 février au 5 mars, le parc d’Enghien accueillera la deuxième édition des "Nuits Lumineuses". Le parcours de lumière fait peau neuve cette année et plongera les visiteurs dans le passé local, sur les traces du rêve du bâtisseur du Pavillon des Sept Étoiles.

Au fil de la balade, les visiteurs rencontrent des créatures fantastiques et voient comment le parc prend forme de manière magique pour concrétiser le rêve d’Antoine d’Arenberg.

Cette balade lumineuse, d’environ deux kilomètres, est accessible à tous. Entrée: 17 € pour les adultes – 12 € pour les enfants de 4 à 12 ans.

