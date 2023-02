"Enfin, se réjouit Christian Bernard, membre de la confrérie des ArleKains. En 2020, nous avions sans doute été l’un des rares carnavals qui avaient pu être organisés, juste avant la pandémie de Covid, mais par la suite, nous avons été privés de fête durant deux ans… C’était long. Nous avons hâte de retrouver les carnavaleux, et nous espérons qu’ils seront nombreux au rendez-vous pour cette 32e édition."

En fonction de la météo, le carnaval attire chaque année entre 1000 et 2000 personnes… le tout dans une atmosphère familiale. "Depuis sa création en 1989, le carnaval de Kain est avant tout organisé pour les enfants, insiste Christian Bernard. C’est la fête des enfants ! Les familles ne doivent pas avoir peur de venir ; le cortège est bien sécurisé, et l’ambiance est littéralement bon enfant."

Le départ du cortège est fixé à 14 h, à la rue Edmond Courault. En déambulant, en dansant au rythme des fanfares (Les Dévergondés, la fanfare d’Irchonwelz, le Marching Band du Conservatoire), en chantant aux côtés de quelques géants, le cortège prendra ensuite la direction du centre de Kain-Tombe.

Tout au long du parcours, les jeunes carnavaleux seront gâtés grâce aux lancers de bonbons organisés par des commerçants du village. "Vers 15 h 30, tout le monde se réunira sur la place pour le traditionnel brûlage du roi carnaval assuré par les Nerviens Nerveux qui allumeront le feu de joie, ajoute Christian Bernard. Le roi et son char ont été réalisés par les élèves du Saulchoir de Kain, mais on n’en dira pas plus… Il faut que cela reste une surprise pour tout le monde !"

Les festivités se poursuivront ensuite au Collège de Kain. "Les enfants recevront un goûter, ajoute le membre des ArleKains. Malheureusement, cette année, nous n’avons pu proposer un spectacle pour eux. En contrepartie, nous avons loué des jeux en bois et des jeux géants auprès de la ludothèque de Kain… les enfants pourront s’y amuser !"

Les plus grands ne seront pas en reste pour une fin de journée conviviale et musicale avec les représentations du groupe rock "À peu près ça" (à 17 h 30), et du groupe de Cover "Happy Hour" (à 19 h 30). "La soirée sera ensuite animée par le DJ kainois Bari, avec bar et petite restauration", conclut Christian Bernard.