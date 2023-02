A Blandain, l'engouement pour le monde du vélo ne se dément pas

Des coureurs cyclistes, Blandain en a toujours connu. Des épreuves également, organisées par plusieurs comités locaux (quartier de la gare, comité du 21 juillet, SLJ et leurs 6 heures cyclistes…). Actuellement, une famille perpétue la tradition. Les Boonaert sont de vrais passionnés d’autant plus que les garçons de la famille s’y sont investis, Simon s’est illustré à plusieurs occasions tout en s’initiant au vtt et cyclo cross. Entourés d’amis, Olivier et Sylvie sont également passés de parents à organisateurs proposant chaque année un grand prix cycliste pour minimes et aspirants (moins de 12 ans). Le grand prix Remy Pollet, en souvenir au jeune coureur blandinois décédé accidentellement, a lieu début septembre. Organiser en plus d’encadrer ses enfants, nécessite des moyens financiers… Le récent repas au club de l’amitié a connu le succès. Parmi les nombreux convives, divers organisateurs et délégués officiels ont marqué leur soutien tout en appréciant le repas préparé par Max, cuistot aussi bien connu dans le monde du vélo. Prochain rendez-vous culinaire le samedi 2 septembre.