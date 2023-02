Tribunal: cer Tournaisien a pompé 17 000 € sur le compte de sa demi-sœur

Car dans cette affaire, la Tournaisienne est la victime des agissements de son demi-frère, absent donc. Elle réclame 17 000 €.

"Il a effectué beaucoup de retraits sur mon compte. Il a volé mon argent. Je lui avais donné ma carte de banque pour qu’il aille faire des courses. J’ai des soucis mentaux et physiques et je me sens un peu perdue. Plus jeune, quand je travaillais encore, il m’avait déjà demandé de l’argent et je n’étais pas remboursée. Cette fois, je veux me faire dédommager."

Le ministère public a précisé qu’une médiation pénale avait été proposée dans ce dossier mais que le prévenu n’y avait pas répondu valablement. "Une peine de travail aurait pu être envisagée dans ce cadre avec indemnisation mais le prévenu n’a plus répondu aux courriers. Il est en aveux. Les retraits se montaient au total à environ 17 000 €. Madame comptait sur lui pour faire des courses. Je requiers une peine de 8 mois de prison." La dame a semblé soulagée en entendant ces paroles. Il faudra désormais attendre le jugement, qui interviendra le 6 mars.