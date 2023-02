L’éolienne de la briqueterie de Barry est aussi refusée, mais le promoteur va en recours

En ramenant son projet à une machine, qui prendrait place en zone d’extraction à l’arrière des Briqueteries de Ploegsteert, le promoteur avait bon espoir de recevoir l’aval de la Région wallonne.

La Ville de Tournai avait émis un avis favorable pour autant qu’Electrabel respecte les remarques formulées par les diverses instances consultées.

La Société wallonne des eaux avait notamment attiré l’attention sur les risques éventuels de pollution ou de dégradation des eaux de sa zone de captation dans le cadre du chantier, se trouvant à quelques centaines de mètres de là.

Fin janvier, les fonctionnaires technique et délégué ont rejeté le permis sollicité pour l’éolienne de Barry.

Pas conforme au cadre de référence: distance, proximité d’autres parcs…

Dans leur arrêté de 60 pages, ils motivent leur décision par le fait que le projet, situé dans le périmètre du Parc naturel des plaines de l’Escaut, n’est pas assez conforme au cadre de référence qui oriente le secteur éolien en Wallonie.

"Cette éolienne isolée s’implante à une distance inférieure à celle recommandée par rapport à la zone d’habitats de Barry. L’un de ces logements est localisé à moins de 600 m de la structure. Le cadre de référence stipule aussi que les installations de minimum 5 mâts doivent être prioritaires. "

Par ailleurs, les fonctionnaires pointent la trop grande proximité d’autres champs éoliens, comme le parc autorisé de Gaurain (à 2,6 km) ou celui d’Antoing-Audemetz (4,7 km). "Il convient de prendre en considération l’inter-distance minimale requise de 4 à 6 km. "

À côté des impacts jugés "forts" sur deux espèces agraires, l’alouette des champs et la perdix grise, la modification du relief du sol et l’abattage d’arbres prévu (on parle d’un déboisement d’environ 8 000 m2 sur 17 300 m2 de plantations) ne sont pas négligeables. Une compensation est malgré tout proposée via la mise en place de 2 km de haies vives.

Plus de la moitié de la consommation électrique de l’entreprise

Impliquée dans le projet, l’intercommunale Ideta insiste sur l’intégration de l’éolienne au sein de l’usine tournaisienne de fabrication de matériaux de construction.

"L’implantation de cette éolienne améliorera la compétitivité et l’empreinte environnementale de cet acteur économique important du territoire."

La particularité du projet réside dans le fait que la machine sera directement connectée au site industriel, de manière à couvrir une partie de ses besoins en électricité: entre 57 et 61% selon les calculs de l’entreprise.

"On se situe dans un partenariat public privé fort, sachant que l’objectif est d’intégrer l’éolienne dans la structure Wind4Wallonia, une société issue de la collaboration entre Engie et quatre intercommunales dont Ideta. Ce mécanisme signifie qu’une part significative des profits générés retournera vers les communes associées par le versement de dividendes", assure Ideta.

"Privilégier des panneaux solaires"

Des arguments battus en brèche par la Région: "L’électricité produite sera destinée à 60% à cette entreprise privée et ne profitera donc que très peu à la collectivité (NDLR: en réalité, 35% de l’énergie verte alimentera le site industriel, le reste étant injecté dans le réseau). La briqueterie devrait plutôt privilégier le placement de panneaux solaires afin de favoriser son alimentation, au lieu d’une éolienne qui sera bien plus dommageable sur le plan paysager."