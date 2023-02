Le Tournaisien Raphaël Leturcq a vécu l'aventure Pékin Express derrière la caméra

S’il collabore avec plusieurs médias belges (RTL, RTBF), mais aussi des boîtes de production, en acceptant cette mission, le cameraman tournaisien était bien conscient qu’il ne s’agirait pas d’un tournage de tout repos. "Je regardais les émissions, et cela correspond assez bien à ma personnalité de baroudeur, en tant qu’amateur d’aventures et de voyages. Et, assez paradoxalement, l’Amérique du Sud était une région du globe où je n’avais pas encore eu l’occasion d’aller…"

Plongé dans l’aventure aux côtés d’un binôme

Mais le Tournaisien n’a pas atterri fin août en Bolivie pour faire du tourisme ! Directement, la production lui a confié l’un des huit binômes de candidats. Et c’est parti, la course est lancée ! "L’idée est de suivre en permanence le binôme (NDLR: dont il ne peut dévoiler l’identité) tout au long de son aventure, précise-t-il. Je dois tout filmer, leurs faits et gestes, leurs réactions, leurs émotions… Je vis littéralement la course avec eux, non-stop. Lorsqu’ils doivent courir, je cours ; lorsqu’ils sont à l’arrêt, j’attends aussi ; lorsqu’ils doivent chercher un logement durant des heures, je les accompagne… Les épreuves de trek, je les ai aussi vécues comme eux, avec une quinzaine de kilos de matériel, et la caméra sur l’épaule. C’est une présence, une attention et une concentration de tous les instants pour ne rien rater parce qu’il se passe toujours quelque chose ! La caméra est allumée presque en permanence."

Le trentenaire s’était bien préparé à vivre plusieurs semaines intenses et sportives. "Même si j’ai été engagé “en l’état”, je me suis imposé une préparation physique avant de partir, ajoute-t-il. Tous les jours, je courrai entre 5 et 10 km, et je passais 1 à 2 heures dans une salle de musculation. J’ai perdu 15 kilos en deux mois. Cela m’a permis de tenir le coup, et de vivre l’aventure à fond, comme les candidats, parce que je devais suivre leur rythme, et au mieux, être devant eux pour les filmer dans l’action ! Avant de partir, j’avais aussi revisionné plusieurs émissions pour voir ce que filmait le cameraman, comment il se positionnait, les plans et les scènes qu’il privilégiait, etc. À côté de cela, j’ai aussi pu compter sur les précieux conseils de mon ami Gaëtan pour être directement dans le coup. Professionnellement, en devant travailler dans de telles conditions et m’adapter à toutes les situations, cela m’a apporté aussi beaucoup de choses. Si auparavant, j’attachais parfois une trop grande importance à l’esthétisme de l’image par rapport au contenu, sur Pékin Express, j’ai pris conscience de la nécessité de saisir les actions, les regards, les sourires… et cela, même si la lumière n’est pas parfaite."

S’il est encore trop tôt pour s’avancer sur une possible 18e saison de Pékin Express, Raphaël Leturcq se dit en tout cas prêt à repartir le cas échéant. "Sans aucune hésitation ! C’est une expérience humaine extraordinaire ! Au-delà de l’aventure, des paysages fabuleux traversés, et des populations rencontrées (même si je devais me faire le plus discret possible), je retiens aussi cet esprit de camaraderie et cette solidarité qui régnaient au sein de toute l’équipe. Ce que l’on a vécu ensemble, c’était tellement fort et dur… que cela en est devenu presque une famille alors que j’étais le seul petit nouveau dans l’équipe. D’ailleurs, on s’est donné rendez-vous avec les quelques autres techniciens belges pour regarder le premier épisode. Cela sera l’occasion de découvrir l’émission et j’ai hâte de voir les images qui ont été conservées. Parce que parmi les centaines d’heures d’enregistrement, multipliées par le nombre de binômes et complétées par les plans de paysages et de personnes, l’équipe de montage a dû faire un fameux boulot pour parvenir à réaliser une émission de deux heures ! De mes images, il n’en restera sans doute que quelques minutes…" Mais incontestablement, des souvenirs plein la tête !

Le 1er épisode de la saison 17 de "Pékin Express: Le choix secret" sera diffusé ce jeudi 16 février sur M6, et le samedi 18 février sur Club RTL, à 20 h 05.