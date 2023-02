Entre jongleurs, acrobates, clowns ou encore animaux exotiques (lamas du Pérou, chameaux de Sibérie…), la famille Prein offre un spectacle digne d’un show à l’américaine. Ce cirque traditionnel qui compte une dizaine d’artistes venant principalement d’Europe (Italie, Espagne, France…) propose également une exposition de dinosaures. "Il est possible de visiter l’exposition ainsi que de s’amuser sur les toboggans gonflables avant de rentrer dans le chapiteau" explique Éric Prein du Cirque Vegas. Le but premier étant de divertir et de faire profiter au maximum les enfants.

Une nouveauté qui donne des frissons

Parmi les numéros les plus spectaculaires, les frères Prein présentent leur version de la "roue de la mort". Éric Prein, hissé en haut du chapiteau, émerveille et fait frissonner petits et grands.

Les jeux de lumières rythmés par les rires des enfants nous plongent dans l’univers magique du cirque et

permet de passer une agréable après-midi en famille.

Samedi 18, dimanche 19, mercredi 22, samedi 25 et dimanche 26 février à 15h. Durée du spectacle +/– 2h30. Réservations au 0032 494 04 16 22. Tarifs: 15 et 20 €. À partir de 3 ans.