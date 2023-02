Permis refusé pour la rue Saint-Martin (Tournai): la réaction du ministre Willy Borsus

Face à la presse, Paul-Olivier Delannois déplorait la décision du ministre, insinuant une ingérence du MR local qui milite pour le maintien du revêtement en pavé alors que la Ville de Tournai, au regard du charroi important, prône le béton désactivé.

Attaqué, Willy Borsus a réagi par voie de communiqué: "J’ai pris note de la réaction de la Ville de Tournai par rapport au refus (en recours) du permis relatif à la réfection de la rue Saint-Martin, relate-t-il. Je souhaite rappeler que la proposition de décision de l’administration instruisant le recours était défavorable à l’octroi du permis (NDLR : la commission d’avis sur les recours a pourtant rendu un avis favorable comme nous avons pu le constater sur un document datant du 8 décembre 2022…) . L’avis de l’Agence wallonne du Patrimoine était quant à lui totalement défavorable."

Le ministre revient sur les motifs invoqués:

– La rue est à proximité du beffroi et de la cathédrale, inscrits au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO ;

– La réfection de la rue comme proposée entraînerait une modification de la perception visuelle vers et depuis le beffroi ;

– La rue compte: 12 biens classés comme monuments, 3 ensembles classés comme sites et de nombreux immeubles inscrits à l’inventaire régional ;

– La rue présente donc un grand intérêt patrimonial et la réfection proposée ne contribuerait pas à la protection des paysages bâtis.

Willy Borsus tient à ajouter "que l’argument selon lequel le béton “dure plus longtemps que les pavés” me semble très peu en phase avec les préoccupations actuelles. Souhaite-t-on couvrir de béton toutes les rues de Wallonie qui sont actuellement pavées et ce, au détriment du patrimoine ?"