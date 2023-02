Le mardi gras au pied du musée des Beaux-Arts de Tournai

Devant la "petite sœur" de la Naïade

"La femme regardant le soleil" ©Benoit Dochy

Le rendez-vous est donc fixé, à partir de 19 h 30, devant le musée des Beaux-Arts, au pied de la "petite sœur" de la Naïade, soit "La femme regardant le soleil", également de Georges Grard. "Comme l’année dernière, ajoute Sabrina De Mey. Le mardi gras est symboliquement le coup d’envoi des festivités du carnaval de Tournai (NDLR: qui se tiendra les 16, 17, 18 et 19 mars prochain). À cette occasion, le couple royal sera décholé ; le roi et la reine remettront leur couronne." Dorian Vandenbulcke et Megan Vincent auront vécu le plus long règne royal de l’histoire du carnaval tournaisien . "Ils avaient été élus en février 2020 juste avant le début de l’épidémie de Covid, et n’ont pu vivre leur premier carnaval qu’en septembre 2022", rappelle la membre de la confrérie Les Rois Décholés.

L’élection du roi et de la reine

Viendra ensuite la cérémonie d’investiture du nouveau couple royal, dont l’identité reste encore secrète. "Ce sont les membres des Rois Décholés, d’anciens rois et reines du carnaval, qui gèrent cette élection dont les modalités varient d’une année à l’autre. Parfois, on sollicite la participation et le vote des confréries et des carnavaleux. Cela peut aussi se décider au travers d’épreuves, comme lors de la précédente élection qui s’est jouée sur une chasse aux trésors. Et de temps en temps, ce sont les Rois Décholés, eux-mêmes, qui choisissent les heureux élus en fonction du thème, de la volonté de mettre l’une ou l’autre personne à l’honneur ou simplement en laissant s’exprimer le hasard." Pour cette année, il semble qu’une réunion au sommet s’est tenue au QG des Rois Décholés… mais on n’en saura pas davantage !

Une mobilisation des bénévoles

Après les cérémonies, les Carnavaleux se retrouveront dans les cafés du centre-ville de Tournai. "Place à la fête, résume Sabrina De Mey. C’est vraiment la joie de se retrouver pour les Carnavaleux qui ont les confettis qui commencent déjà à démanger dans les jambes…" Un avant-goût à l’édition du carnaval 2023, dont le thème sera "La Revanche des Mécaniques du Temps". "Malheureusement, faute de subsides suffisants, l’ASBL Carnaval de Tournai n’a pas encore pu réengager un coordinateur, relève Matthieu, membre de l’ASBL. C’est donc toute l’équipe de bénévoles qui se mobilisent pour organiser les festivités que les Carnavaleux attendent avec impatience."