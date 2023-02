Les colonnes de marbre ne sont pas un trompe-l’œil, les sculptures en albâtre sont d’une rare finesse même si certaines sont encore enduites ; le tableau surmontant le maître-autel est ancien et surmonté d’une frise de bas-reliefs en albâtre. Les autels latéraux sont de grande qualité également.

Le Michel-Ange wallon

Lors de la restauration de l’église, Mme Reingard, historienne de l’art, a étudié ces œuvres et en a déduit qu’elles étaient de la main d’un grand artiste. Ce mobilier provient de l’église des Chartreux du Mont Saint-André de Chercq, et on sait que le monastère a bénéficié de l’aide du roi Philippe II pour la reconstruction de son église après 1566.

L’historienne de l’art a entamé une enquête minutieuse qui a abouti à la quasi-certitude que les sculptures sont de la main de Jacques du Breucq (Mons 1505-1584) considéré comme l’un des plus grands artistes des Pays Bas Méridionaux de l’époque et même appelé "le Michel-Ange wallon".

Ces œuvres méconnues et exceptionnelles de la Renaissance sont donc à admirer tout près de chez nous. Une visite guidée de l’église de Gaurain est prévue en 2024.

069/22.20.45