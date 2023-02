Je cours pour ma forme: nouvelles sessions en Wallonie picarde

Le programme s’étale sur 12 semaines, au rythme de 3 entraînements par semaine: l’un encadré par un coach et les deux autres libres. Le coach vous accompagnera dans la poursuite de votre objectif: 5 km (niveau 1), 10 km (niveau 2) et même 10 km et +. Pour ce qui est des entraînements libres, vous recevrez des fiches d’entraînement pour vous guider.

Antoing – Niveau 2 adouci – Lundi à 18 h 30

Antoing – Niveau 3 trail – Mercredi à 18 h

Ath – Niveau 1 – Mardi à 18 h 15

Ath – Niveau – Mercredi à 18 h

Comines – Niveau 1 – Lundi à 18 h 30

Enghien – Niveau 1 – Samedi à 9 h 30

Enghien – Niveau 2 – Samedi à 10 h 45

Kain – Niveau 2 – Mardi à 18 h 15

Leuze – Niveau 1 – Samedi à 10 h

Péruwelz – Niveau 1 – Lundi à 18 h

Péruwelz – Niveau 2 (adouci) – Mercredi à 18 h

Tournai – Niveau 1 – Mercredi à 18 h

mc.be/jcpmf et julie.berteyn@mc.be – 069 25 62 64