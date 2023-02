Bientôt le temps de la retraite pour le procureur du roi (Mons-Tournai), Christian Henry

"J’ai rejoint le parquet de Mons en 1991 au sein de la section économique et financière, et cela sans expérience du monde judiciaire, se rappelle le Rumois. J’ai tout appris sur le terrain. En 1999, j’ai été nommé premier substitut du procureur du roi." En 2007, Christian Henry est désigné comme procureur du roi de Mons. Mais, une procédure de recours est introduite… Sa nomination est cassée en 2009 par le Conseil d’État. "Finalement, six mois plus tard, je suis renommé à la fonction de procureur du roi de Mons, ajoute-t-il. Il faut reconnaître que cela a été une épreuve assez difficile à traverser, et à vivre… Ensuite, il y a eu la réforme du paysage judiciaire ; ce qui m’a permis de postuler en tant que procureur du roi du nouveau parquet de Mons-Tournai. J’ai été nommé en 2014, et mon mandat a été renouvelé en 2019."

Les dossiers les plus marquants ? "Ceux qu’on n’a pas réussi à résoudre"

Pendant plus de 30 ans, Christian Henry en aura vu défiler des dossiers, avec toujours la même quête de la vérité.

"La diversité du travail est une richesse, reconnait-il. À côté des nombreuses satisfactions dans mon travail, il est difficile de dire que tel dossier était excellent, un autre très bien… Par contre, les dossiers dont on se souvient le plus, ce sont malheureusement les échecs et les enquêtes que l’on n’a pas réussi à résoudre. Comme le fait de ne pas avoir trouvé qui se cachait sous l’appellation du dépeceur de Mons. Le procureur du roi est là pour pousser à la découverte de la vérité judiciaire, et le fait qu’après 25 ans, on n’ait toujours pas découvert le ou les auteurs de ces crimes, on se pose des questions. Qu’est ce qu’on a loupé ? Un indice n’a-t-il pas été exploité ? Une trace n’a-t-elle pas été relevée ? Un témoignage a-t-il été mal interprété ? Qu’est-ce qu’on a fait qui nous empêche de remettre toutes les pièces du puzzle au bon endroit ? Ce ne sont pas des situations faciles, parce qu’à côté de l’enquête, il y a la famille et les proches des victimes qui attendent des réponses et des explications."

Le procureur du Roi évoque d’autres dossiers non résolus: l’assassinat des fermiers de Roisin, dont le suspect a été innocenté par la cour d’assises, la disparition de Sylvie Carlin, le meurtre d’une résidente du home de Willaupuis, ou encore l’assassinat de Simon Poncelet. "Ce dernier dossier m’a particulièrement marqué parce qu’il s’agissait d’un policier tué en plein commissariat, et qu’il était le fils du procureur du roi de Tournai. C’est l’échec le plus cuisant pour un magistrat… Après que le titulaire du dossier ait quitté le parquet, j’ai parcouru le dossier et sollicité toute une série d’investigations, mais à ce jour, on n’a toujours pas identifié l’auteur des coups de feux mortels."

Prendre du recul pour ne pas se laisser dépasser par ses émotions

Christian Henry est également en première ligne lors des dramatiques faits divers aux retombées médiatiques, comme l’accident du carnaval de Strépy-Bracquegnies, l’affaire Mawda, ou l’assassinat du bourgmestre Alfred Gadenne. "Cela a été une affaire lourde à porter et que je n’oublierai jamais parce que de par ma fonction, j’étais amené à côtoyer le bourgmestre de Mouscron, et on s’appréciait l’un et l’autre. Mais l’épreuve la plus difficile à vivre, cela reste les autopsies de corps d’enfants auxquelles on est amené à devoir assister… Humainement, tous ces drames sont compliqués à gérer, mais il faut parvenir à s’en détacher et prendre du recul pour ne pas se laisser dépasser par les émotions. On doit agir en professionnel, et considérer que même si ce sont des personnes, elles sont aussi la matière de notre travail et l’objet de notre dossier…"

Et malgré cela, l’humain a toujours été le guide du Rumois tout au long de sa carrière. "J’ai essayé de montrer l’exemple en essayant d’être le plus disponible et le plus humain possible pour éviter qu’une victime ne se dise qu’elle n’est pas entendue ou écoutée, qu’elle n’est pas comprise, que la Justice est trop injuste… Mais à côté de cela, il y a une procédure et une loi à respecter. Il faut donc garder le cap entre l’humanité et l’empathie d’une part et la rigueur procédurale d’autre part. c’est un équilibre compliqué à tenir, mais c’est indispensable… J’espère y être parvenu. En tout cas mon métier m’a rendu heureux, et je l’ai fait à 100% !"