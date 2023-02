Kain: Pascale Déplechin publie son roman "Réversible"

Au commencement, il y a le visage d’un libraire, sorte de mage assuré, que l’apprenti écrivain nomme Confucius. "Il me tend un deuxième livre à écrire. Écrivez, et vous saurez." Confiné dans une "tanière " de sa maison, son bureau, Daniel s’éloigne de sa famille qui finit par le laisser seul, comme il le souhaite, face à des chapitres qui s’empilent. Un premier roman publié, il renoue avec ses enfants, participe à des rencontres littéraires, se plonge dans un nouveau récit. Le mandarin Confucius a fait fortune, sa librairie s’est agrandie. Une rencontre fortuite offre au romancier l’occasion d’inventer un nouveau visage, celui de Suzanne Mella. "Pas question de lâcher le clavier tant que les idées pleuvent", écrit Daniel. Un pas plus loin, "Mes personnages m’effraient, mon histoire m’étouffe."

Sous le nom de Dan Faulkner, proche du sien, l’écrivain renverse l’encrier, reprenant ses personnages et quelques autres. "Une deuxième intrigue s’est donc imposée, confie la romancière Pascale Déplechin. Les comportements divers observés pendant la pandémie m’ont conduite à m’interroger sur les extrémités auxquelles certains seraient parvenus dans un contexte encore plus difficile. Les personnages ont pris vie assez naturellement. C’est en cours d’écriture que j’ai décidé qui serait le coupable."

En inventant la structure inhabituelle qui charpente son roman, Pascale Déplechin prend la maîtrise de la situation pour se laisser ensuite guider par celui ou celle qui déclenchera la noire issue. L’étonnement fait partie de l’aventure.

Réversible" (20€), chez l’autrice pdeplechin@hotmail.com