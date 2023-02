Les questions posées par le journaliste Éric Cornu lancent le débat entre trois romanciers. "Écrire un roman, c’est une question d’endurance", affirme Daniel Charneux (Dour), parrain de Tournai la Page, coureur à pied et auteur d’un intéressant ouvrage sur l’athlète américain Steve Prefontaine.

Nouvelliste et romancier lui aussi, Michel Lambert confie: "Je n’aurais jamais terminé de livre si je n’avais fait de course à pied".

Et leur complice, Jean-Michel Rigaux, brillant marathonien, évoque la souffrance qu’impose le sport de haut niveau et que l’écrivain n’évite pas: "Quelle satisfaction quand on franchit le ligne d’arrivée !".

Tour de plumes

Au cours des deux journées, les rencontres nourries de témoignages ont associé sport et littérature. Ce fut surtout vrai pour les trois écrivains déjà cités et pour Geneviève Damas, Xavier Deutsch, Youssef Swatt’s,… Sans doute parce que des auteurs issus directement du monde sportif racontent aisément des faits vécus, que le public attend et qui sont déjà dans leurs livres (ou en débordent, tant mieux !). "J’ai tenté de les inviter à parler de leurs ouvrages et ça n’a pas marché", sourit Hervé Leroy, journaliste à la Voix du Nord, en pointant gentiment Jean-Marie Leblanc et André Sorleau, suite au débat de samedi après-midi. L’enthousiasme de nombreux amateurs et supporters du Tour de France et du circuit franco-belge était beau à voir et s’est renouvelé lors d’autres temps forts, conférences ou cafés littéraires.

" La présence de pointures sportives et littéraires n’a pas occulté celle des éditeurs et auteurs qui ont accueilli les visiteurs, partagé nouveautés et projets, souligne Carole André, l’une des responsables de Tournai la Page. Le public apprécie les stands dédiés à la mémoire régionale et se tourne également vers la création poétique, les livres d’artistes, les associations venues d’ailleurs. Les expositions ont eu, elles aussi, un beau succès, comme les lectures de la bibliothèque et les ateliers d’écriture."

La grande évasion, comme un prélude à 2024

Dimanche matin, des joggeurs et marcheurs se sont évadés de la vaste propriété de l’institut Saint-Luc pour aller s’aérer sur les routes campagnardes. Une initiative organisée par la confrérie des Décontrak’t, parfaitement orchestrée, à l’image de l’ensemble des activités.

Evasion ? C’est d’ailleurs le thème du salon 2024, qui se tiendra dans le même lieu, les 3 et 4 février. Ce sera le temps des échappées littéraires, musicales, artistiques, touristiques… Le thème est vaste, se prête à des récits de voyage, des expositions, des témoignages de vie en pleine nature ou dans des cités lointaines. Présent, passé, futur: toute une bibliothèque se prépare.