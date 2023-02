Un remake du Corniaud à l’audience de Tournai, mais beaucoup moins drôle...

À la barre, le jeune homme, qui articulait à peine, a livré une version pour le moins étonnante des faits qui lui sont reprochés, à savoir détention d’héroïne et de cocaïne. Il est poursuivi aussi pour avoir offert à la vente ces produits et pour association de malfaiteurs. En bref, le jeune homme indique qu’il était avec un ami à Lille quand il a été accosté par une personne qui lui a demandé d’utiliser une voiture pour véhiculer un certain Hugo (prénom d’emprunt) vers Tournai. Pendant une semaine, au début du mois de mars 2022, Nolan s’est exécuté, recevant au passage 100 € par jour. Il conduisait Hugo le matin et le reprenait le soir dans la cité des Cinq clochers. L’affaire fait bigrement penser à d’autres dossiers impliquant des dealers français qui viennent arroser Tournai de ces substances aux effets néfastes.

"Je n’étais pas au courant qu’il y avait ces produits dans la voiture, dit-il. J’ai fait le naïf et j’ai accepté de conduire cette voiture. Je n’ai pensé qu’à l’argent".

La présidente a du mal à croire le jeune homme. "La voiture était garée sur un parking, on vous accoste comme ça et vous faites des allers-retours vers Tournai pendant une semaine sans savoir pourquoi ?"

Le prévenu indique que son ami connaissait la personne qui lui a demandé de véhiculer le fameux Hugo.

Un an ferme requis

Pour le ministère public, Nolan ne dit pas la vérité. "C’est un peu facile de justifier les faits en disant qu’il a juste été naïf. Le problème, c’est qu’on a retrouvé notamment 53,7 grammes d’héroïne, une drogue dure qui en plus crée de la criminalité car les gens qui la consomment n’ont pas les moyens de se la payer et commettent des vols. Vous avez participé à un trafic de stupéfiants. Apporter ces saloperies en Belgique, c’est grave. Je requiers un an ferme. Monsieur n’a pas d’avocat et d’habitude, vu qu’il n’a pas d’antécédents, j’aurais pu assortir la peine d’une mesure de faveur, mais je ne le ferai pas car j’ai l’impression qu’il se paie notre tête depuis le début."

Nolan a sollicité son acquittement. Il ne semblait rien comprendre alors que la présidente, pourtant d’une grande bonté, lui signifiait qu’il pouvait demander à titre subsidiaire le sursis ou une peine de travail, ce qu’il a fini par faire.

Peut-être que Nolan pourra vérifier que la justice belge n’est pas si "kounkoun" que ça lorsque le jugement tombera. Ce sera le 7 mars.