Tournaisis: le point sur les travaux qui impacteront la mobilité la semaine prochaine

Avec le retour d’un temps plus clément, la Ville de Tournai reprend ses travaux d’aménagements et de sécurisation de voiries à Tournai et dans certains villages. La rue des Carrières à Tournai, la rue du Mont Saint-Aubert à Kain, l’entrée du Clos de la Warwanne à Froyennes sont concernées par ces manœuvres. Sauf problème de dernière minute, les travaux commenceront la semaine prochaine.