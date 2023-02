Le meilleur artisan boulanger-pâtissier 2022, Jérémy Dubart, est tournaisien

Par amour du métier

C’est bien dans la cité des Cinq clochers que tout avait commencé pour celui qui, à 35 ans, dit investir tout son amour et son énergie dans ce métier réputé dur ("pour celui qui le veut !"). Après trois années à l’ITMA, où il avait choisi l’option boulangerie avant même de découvrir les autres métiers de l’alimentaire, Jérémy (dont le papa est restaurateur et le frère boucher) estime qu’il n’apprend pas assez vite. Il s’oriente alors vers l’apprentissage et arrive chez Van Hove, où il travaillera onze ans, jusqu’à la remise du commerce. Après un arrêt de six mois, le pétrin lui manque et il remet la main à la pâte à Anvaing: "Luc – qui, pour l’anecdote avait obtenu son premier boulot dans la boulangerie de la rue du Midi à Renaix -, c’est du cos taud ! Il aurait bien aimé que je reste plus longtemps, mais j’avais déjà envie de devenir mon propre patron. Il m’a dit: “Essaie et si tu n’y arrives pas, tu fais au moins dix ans chez moi ”. J’ai relevé le défi, j’ai cherché et trouvé celle-ci, qui était juste à côté, en 2015." Depuis, le (toujours) Tournaisien a investi 750 000 euros dans ce commerce qui existait depuis soixante ans et bénéficiait déjà d’une clientèle fidèle. Quatre employés (dont deux dans l’atelier) et quelques étudiants travaillent avec lui. On sait que la situation du secteur n’est pas facile, obligeant d’ailleurs certains boulangers à baisser leur volet: "Le prix des matières premières a augmenté (de 70% !), le coût salarial aussi et le matériel est très onéreux. C’est dur à répercuter. Nous sommes obligés de réduire notre marge. Il va falloir des années pour retrouver une situation normale. J’ai la chance d’avoir changé de four au début de la crise. Il consomme plus de la moitié de gaz en moins que l’ancien" précise celui qui, dans son enfance, confectionnait déjà des gâteaux avec son grand-père.

Sainte-Marguerite en vue

Ses clients renaisiens ont des goûts plutôt classiques: "J’ai gardé la gamme, et j’ai apporté des modifications à travers le temps. Actuellement, on me sollicite beaucoup pour la nouvelle génération de gâteaux, tout ce qui est pâte à sucre, drip cakes, number cakes, etc. Et le week-end, je continue de leur proposer mon gâteau de cœur, le Sainte-Marguerite. On avait demandé à Dominique Van Hove de le créer à l’occasion de la désacralisation de l’église du quartier. C’est un fond praliné, avec une mousse au chocolat, un insert crème brûlée et des biscuits Jo conde aux amandes. Il remportait un énorme succès. Aujourd’hui, je suis le seul à encore avoir la recette…"

À Renaix, la clientèle se partage équitablement entre Flamands et Wallons. Quand il est arrivé, Jérémy ne parlait pas du tout le néerlandais: "Avec le temps, je commence un peu à comprendre, et j’essaie de dire quelques mots, quand je vais dans le magasin, déposer un article en rayon par exemple. Des gens qui voient que j’ai du mal à dialoguer poursuivent directement en français. Ça, c’est vraiment très agréable." La boulangerie dispose d’une page Facebook et d’un site internet, via lequel on découvre toute la gamme et on peut effectuer ses commandes en indiquant l’heure du retrait. Ce nouveau service est très apprécié (150 demandes en janvier), "notamment de ceux qui travaillent la semaine ". Jérémy envisage, parmi ses projets, d’installer dans un avenir proche, une boulangerie "chaude" à Tournai ou ses environs.