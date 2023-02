Des dictées qui rassemblaient comme à leur habitude un beau petit monde, avec pas moins de 134 élèves de 5e et 6e primaires, 35 adolescents de 5e et 6e secondaires ainsi que 86 adultes. Bien entendu à des horaires différents, chacun bataillait autour de textes choisis par Jean-Claude Bossut et Jeanne-Marie Vanderwinkel: "Les textes sont choisis tenant compte des mots originaux ou des pièges qu’ils peuvent contenir. Le but n’est pas de réaliser une dictée"pénalisante"mais bien de l’assimiler à un jeu, durant lequel des mots inconnus ou originaux sont appris et permettent d’enrichir le vocabulaire", explique cette dernière, professeure de français à la retraite et administrative de la page Facebook "Ortho ! Oùtai ? Les Olympiades d’orthographe de la ville de Tournai !".

Plus qu’une dictée

Outre le volet purement orthographique, les Olympiades proposaient pour la 3e fois une récompense de l’innovation pédagogique: "Il s’agit de mettre en lumière des initiatives prises par les professeurs et leurs élèves, par classes et de l’entité de Tournai, afin de tirer un groupe vers le haut, en tenant compte des forces et faiblesses de chacun. La dictée peut être vue comme"individualiste", tandis que ce prix de l’innovation a un caractère collectif", explique Jean-François Letulle, échevin de l’enseignement de la ville. La présentation de l’initiative est assez simple: le groupe classe complet présente, via une capsule vidéo de 5 minutes, son initiative pédagogique. Celle-ci sera ensuite analysée par un jury, qui décernera les prix, à savoir: un pour l’enseignement libre, un pour l’enseignement officiel et un autre récompensant la meilleure initiative globale", continue l’échevin.

Le verdict, tant pour les Olympiades que pour l’initiative pédagogique, tombera le vendredi 10 mars: "Les vingt premiers de chaque catégorie des Olympiades seront récompensés au Salon de la Reine, avec un lot complémentaire pour les trois premiers. Concernant l’initiative, les prix seront remis sur place, au sein même des classes récompensées".