L'ostéopathie fait son entrée au CHwapi, au coeur du pôle mère-enfant

David Raye, kiné et ostéopathe depuis 10 ans, prendra en charge les consultations qui se dérouleront les mercredis après-midi, sur le site Union. "J’ai régulièrement des (futures) mères qui me sollicitent pour elles, ou pour les nourrissons, explique l’ostéopathe. Face à ce constat, j’ai pris contact avec le CHwapi, et son pôle mère-enfant pour éventuellement proposer cette approche de l’ostéopathie au vu de la multitude des champs d’application qu’elle peut avoir. Pendant ou après la grossesse, chez la femme, pour les troubles musculo-squelettiques (dorsalgies, sciatalgies, pubalgies…), les troubles vasculaires, les troubles digestifs, etc. Chez le nourrisson, on peut aussi traiter les troubles musculosquelettiques (torticolis, plagiocéphalie, naissance en siège…), les troubles digestifs (coliques, constipation, reflux), les troubles du sommeil,…"

En synergie avec les autres acteurs médicaux et paramédicaux

Le docteur Marc Wayembergh, gynécologue, salue l’initiative. "Tout ce qui peut aider d’une façon ou d’une autre, les patientes et les nourrissons est à prendre, comme nous l’avons déjà fait vis-à-vis de l’homéopathie, explique-t-il. Et puis, on voit que de plus en plus de personnes se tournent vers l’ostéopathie, et donc il faut pouvoir répondre à la demande."

David Raye précise que l’ostéopathie est utilisée en complément du traitement conventionnel et ne remplace en rien la médecine traditionnelle. Il travaillera en synergie avec les pédiatres, gynécologues, sages-femmes et kinés. Les consultations s’inscrivent dans le cadre d’une démarche interdisciplinaire. "Et c’est là, l’intérêt de proposer ces séances d’ostéopathie, au sein de l’hôpital, et dans le cadre du pôle mère-enfant, relève le docteur Laurence Collard, pédiatre. Nous pouvons orienter nos patients vers l’ostéopathe pour certains troubles, inconforts ou maux, et lui, de son côté, lorsqu’il remarque une possible situation pathologique ou une anomalie anatomique/neurologique qui nécessite une prise en charge médicale ou un traitement plus spécifique, il nous le signale. Il aura aussi accès au dossier du patient pour y consulter ou transmettre certaines informations."

Pour une séance de 45 minutes, il faut compter 60 euros, avec la possibilité de solliciter une intervention, variable d’une mutuelle à l’autre.