Affecté sous Louis XIV à un détachement en mission près de Tournai, il se fracture la jambe en franchissant un fossé lors de la bataille de Steenkerke (aujourd’hui Braine-le-Comte). Il est ramené à l’hôpital de Marvis, dans la rue du même nom, où le chirurgien réduit la fracture sans que notre homme ne bronche. Toutefois, la blessure s’enflamme, et Méret, pris de fièvre et de vomissements, finit par trépasser.

Quand les infirmiers reviennent pour l’ensevelir le lendemain, ils y renoncent finalement tant il a l’air encore vivant. Après 16 jours, le corps ne présente toujours aucune altération et le médecin lui trouve même le teint fort beau, les lèvres vermeilles et la mine d’un homme qui dort après avoir bien soupé. Il note également que la dépouille de La Violette ne dégage nulle mauvaise odeur.

La nouvelle se répand et les curieux en masse se pressent à pied, à cheval, en voiture, comme s’ils se rendaient à une foire célèbre ou à une fête extraordinaire. Les auberges ne désemplissent pas et l’hôpital, gardé par des Mousquetaires, se barricade pour éviter la cohue. Finalement, tous sont admis auprès du cadavre qu’ils touchent religieusement avec des linges et des chapelets.

Deux officiers du régiment font même le déplacement, regrettant les mauvais traitements réservés à ce soldat, réputé grossier et indocile. Pris de remords, ils fondent en larmes auprès de sa dépouille et lui baisent les pieds.

Enfin, après 23 jours, le corps toujours intact est disposé avec un procès-verbal dans un cercueil en plomb offert par l’abbé de Saint-Martin. Une place de choix est réservée à celui-ci dans le chœur de la chapelle de l’hôpital, tout près de l’autel. Celui-ci a disparu, mais les deux pierres commémoratives ont été fixées au transept de la cathédrale où elles sont toujours visibles.

Entre histoire et légende, vous vous demandez sans doute comme moi ce qu’il est advenu du corps de La Violette, mort en odeur de sainteté.