Piscine de l’Orient (Tournai): une déconstruction impressionnante, en images

C’est toute la partie accueil et vestiaire qui a disparu en premier. On distingue toujours les bassins (intérieur et extérieur) ainsi que les toboggans, mais plus pour longtemps. Leurs jours sont comptés, comme ceux de la majestueuse charpente. "Nous attaquerons sa déconstruction dans deux bonnes semaines. Les pièces et tout ce qui peut encore servir partent à la matériauthèque", poursuit notre interlocuteur.

Le chantier a pris du retard. Il aurait dû débuter rapidement après la fermeture de la piscine (le 1er septembre 2022), mais Tradeco a d’abord dû mandater un spécialiste en désamiantage pour enlever cet élément particulièrement toxique.

La société tournaisienne Dufour se charge donc de la déconstruction, "qui devrait s’achever début mars", confirme Benoît Dufour.

« Nager dans la carrière en toute sécurité »

Ensuite, place à une autre phase, bien plus longue celle-ci, pour rénover de fond en comble la piscine de l’Orient. Pour rappel, l’investissement est de 14,6 millions d’euros, dont 3,8 millions subsidiés dans le cadre du Plan piscine de la Région wallonne. Outre la nécessité de diminuer de manière spectaculaire la consommation d’énergie nécessaire pour faire fonctionner l’ensemble, l’ouverture de la piscine vers le plan d’eau est une caractéristique marquante du projet.

Durant les beaux jours de l’année, il sera possible de se baigner dans un bassin naturel de 600 m intégré à la carrière. "Nager dans la carrière, en sécurité, est un rêve qu’ont beaucoup de Tournaisiens: il sera réalité. C’est vraiment un plus pour cet important projet ", indiquait le bourgmestre Paul-Olivier Delannois avant la fermeture. La structure sera "adaptée aux réalités de son époque" et sortira de terre "au printemps 2024", conclut la Ville de Tournai. Espérons que ce léger retard à l’allumage n’ait pas d’incidence sur le calendrier.