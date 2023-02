Malgré les bruits de ponceuses, scieuses, marteaux, et autres machines… la concentration était à son comble, vendredi dernier, dans l’atelier de menuiserie de l’Institut Don Bosco de Tournai.

Derrière leurs établis, ils sont trente à se défier pour le traditionnel Concours régional des Menuisiers, organisé depuis 20 ans par Embuild Hainaut (anciennement appelé "Confédération Construction Hainaut"). Ils représentent leurs écoles: Institut Don Bosco de Tournai, Institut Saint Luc de Ramegnies-Chin, Institut Technique Libre d’Ath, Tremplin de Mouscron, Collège Technique Saint Henri de Mouscron, Collège de la Lys site Saint Joseph de Comines.

"Chaque école peut inscrire cinq élèves, précise Sébastien Lemaire, secrétaire et trésorier d’Embuild Hainaut mais également menuisier et enseignant à l’Institut Saint Luc. Des sections de menuiserie et d’ébénisterie sont représentées, et les jeunes sont inscrits de la 4e à la 7e secondaire, en technique ou en professionnel."

Dix heures pour un élément menuisé

Une longue journée les attendait pour donner vie à un élément menuisé comportant divers assemblages. "Lorsqu’ils arrivent à 7 h 30, ils reçoivent le plan de la pièce qu’on leur demande de réaliser, ajoute Sébastien Lemaire. Ils ont ensuite une demi-heure, avec leurs professeurs, pour décortiquer l’élément au niveau des dimensions, des mesures, des techniques d’assemblages… et élaborer ainsi leur plan d’attaque. Ils ont jusqu’à 17 h 30 pour le terminer." Dix heures de réflexions, de traçages, de sciages des tenons, de réalisation des mortaises et fourches, de ponçages et de finitions…

Un métier d’avenir

En plus de mettre en avant les compétences et le savoir-faire des jeunes étudiants, tout en leur offrant une belle carte de visite, ce concours se veut également une vitrine des métiers du bois, un secteur de la construction qui n’échappe pas à une pénurie de main-d’œuvre.

"Un peu comme tous les métiers manuels, cela attire moins les jeunes… et c’est dommage parce que les métiers de menuisier, d’ébéniste et de charpentier ont encore un bel avenir devant eux ! Il ne faut pas croire que cela se limite à de la pose ou de l’assemblage d’éléments déjà tout faits… C’est un secteur qui allie la créativité, la technique, l’esthétisme, le travail de différents matériaux. Les gens sont en demande de meubles ou de mobiliers uniques, et sur mesure, avec un gage de qualité, de solidité et de durabilité, loin de la standardisation comme Ikea ou d’autres enseignes, Nous avons encore toute notre place dans le secteur de la construction, et il suffit aussi de regarder le nombre des maisons qui nécessiteraient des travaux d’isolation et d’amélioration énergétique grâce, par exemple, au remplacement des châssis… il reste encore beaucoup de boulot pour les ébénistes, charpentiers ou menuisiers !"

Sébastien Lemaire espère une meilleure valorisation des métiers manuels. "Comme j’aime le dire, “l’avenir, c’est deux mains”, et l’intelligence des mains est aussi importante que le reste. Et puis, lorsqu’on fait un métier par choix, par vocation ou passion, on ne peut que s’y épanouir même si ce sont des métiers où il faut beaucoup travailler…"

Après la correction des pièces, la proclamation des résultats est prévue pour le 16 février, également à l’Institut Don Bosco de Tournai.