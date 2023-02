Les 11 et 12 février, au théâtre de Saint-Luc (Ramegnies-Chin), le sport s’invitera à Tournai la Page

Ce qui motive le choix de l’équipe organisatrice, composée de dynamiques bénévoles ? " La thématique sportive nous tient à cœur, souligne Carole André, cheville ouvrière (et cycliste) de la manifestation. Et très largement, puisque des sportifs amateurs et professionnels ont le plaisir de nous rejoindre les deux journées. Des conférences, cafés littéraires, expositions, ateliers et scènes font partie du programme. Pour garder la forme, dimanche matin, un jogging et une marche fléchée sont prévus au départ du parc de Saint-Luc. L’occasion de s’aérer dans un cadre verdoyant.

En forme et en lettres

Si lire et écrire sont, a priori, des activités intellectuelles, nombreux sont les auteurs qui aiment pratiquer un sport et l’évoquent dans un ouvrage, des photographies, des tableaux. Venu de la Côte d’Opale, où se situe son atelier, le peintre Michel Chemin est également cycliste et guitariste. Ses toiles "Paris-Roubaix, l’enfer du Nord", attendront les visiteurs passionnés de la petite reine. L’exposition "Le football tournaisien, un siècle d’histoire et de folklore", arrive du MuFIm pour les deux journées. Elle évoque les deux clubs qui ont affolé les fans, ceux des rouge et vert, ceux des jaune et noir, durant des décennies. Une autre exposition, que l’on a pu découvrir à l’Office de Tourisme fin 2022, propose aux regards l’album des photos du monde sportif local, réalisées par Édouard Messiaen. Et les organisatrices de Tournai la Page ont sélectionné des œuvres anciennes, tirées de la collection des Archives Iconographiques du Tournaisis, une association culturelle qui sera présente au Salon, avec Joëlle Béké pour guide.

Musique, poésie, chanson

Des moments forts attendent les visiteurs, en musique, poésie, chanson: les duos Philippe Mathy – Alexandre Millon (poésie, avec la flûtiste Françoise Vanden Bogaerde), Geneviève Damas – Xavier Deutsch (théâtre et roman), Youssef Swatts – Violaine Lison (rap, chanson, poésie)… À l’affiche aussi, celles et ceux qui placent Tournai au centre de leur roman (Nathalie Stalmans, Philippe Remy-Wilkin, Alain Duval) ainsi que les nombreuses associations qui ne cessent d’ouvrir leurs pages aux historiens, chercheurs, animateurs désireux de partage leur passion.

Le 26e Salon du Livre a lieu les samedi 11 et dimanche 12 février, de 10 à 18h, au Théâtre Saint-Luc, Ramegnies-Chin. Entrée libre les deux jours, parking aisé. www.lesamisdetournai.be