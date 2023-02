« Vous n’êtes pas dignes d’être pompiers », Paul-Olivier Delannois fustige les auteurs de courriers anonymes à la zone de secours de Wallonie picarde

« Vous ne méritez pas d’être payé par la zone. Cassez-vous ! »

"Mesdames, Messieurs qui utilisez l’anonymat pour vous exprimer, pour lancer des contrevérités ou des rumeurs, vous me faites gerber (sic.). Vous n’êtes pas dignes d’être pompiers. Messieurs qui brûlez le drapeau de la Zone, nous ne méritez pas d’être payés par la zone. Cassez-vous !"

Paul-Olivier Delannois est revenu sur ce qui a été mis en place pour tenter de retrouver une certaine sérénité au sein de la zone. "Nous ne sommes pas restés les bras ballants, insiste le président de la zone. Un premier audit a été réalisé, et a déjà permis de refermer certaines portes. Certes, des questions restent en suspens, et c’est pour cela que nous avons décidé en toute transparence de faire appel à un audit externe. Cependant, ce n’est pas un audit quel qu’il soit qui fera fonctionner la zone… celles et ceux qui feront fonctionner cette zone, c’est vous ! Encore faut-il le vouloir…" Un médiateur social a également été sollicité.

« Le feu sacré est toujours présent pour la grande majorité d’entre vous »

"Si je reste à la tête de la zone, c’est que j’ai l’intime conviction qu’une grande majorité d’entre vous a envie d’aller de l‘avant, ajoute Paul-Olivier Delannois. En faisant le tour de toutes les casernes, j’y ai trouvé des pompiers motivés ; le feu sacré est toujours présent pour la grande majorité d’entre vous. J’ai entendu certaines revendications légitimes… Je n’ai pas de baguette magique, mais la volonté de porter le débat là où il doit l’être, et j’ai d’ailleurs rencontré, mardi, la ministre de l’Intérieur et lui en ai fait part. Nous nous attacherons à relever le défi, mais nous ne pouvons le faire seul… Je vous invite dès lors, personnel, syndicat et politiques à ne pas vous tromper de combat. Ensemble on sera plus fort si nos objectifs sont communs parce que nous sommes condamnés à réussir pour le bien de tous." Un message également porté par le commandant ff de la zone de secours, Daniel Dherde. "Que cette nouvelle année nous permette de retrouver cette sérénité nécessaire pour assurer le service à la population. Ce n’est qu’en travaillant ensemble, que nous y arriverons… ", insiste-t-il.