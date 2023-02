L’agenda Wapi: les Olympiades d’orthographe, les soumonces du carnaval de Basècles, l’exposition de Figure de l’Art et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Les Olympiades d’orthographe (Tournai)

Les amateurs de la langue française sont attendus, ce samedi 4 février, à l’hôtel de ville de Tournai pour la 28e édition des Olympiades d’orthographe.

Accords des adjectifs ou des participes passés, règles de conjugaison, mots d’usage sans oublier les autres pièges orthographiques et grammaticaux seront au rendez-vous, ce samedi 4 février, pour la 28e édition des Olympiades d’orthographe de la Ville de Tournai.

Pour les cadets (élèves de 5e et 6e primaires) à 9 h, pour les juniors (5e et 6e secondaires) à 11h et pour les adultes (dès 18 ans) à 14 h. Possibilité de s’inscrire sur place pour les catégories "juniors" et "adultes". Participation gratuite.

2. Les soumonces du carnaval de Basècles

À 15 jours du tant attendu cortège carnavalesque, l’ambiance va encore monter d’un cran lors des soumonces en musique, ce samedi, à Basècles

La fièvre carnavalesque gagne peu à peu les rues du "pu biau des villôges", Basècles, en attendant l’embrasement final du samedi 18 février…

Les premiers coups de tambours le week-end dernier, à l’occasion des soumonces en batterie, laisseront place ce samedi aux soumonces en musique qui marqueront l’arrivée des cuivres.

L’importance de l’événement, qui débutera à 14 h, n’est pas à négliger, sachant que pour la plupart des confréries (NDLR: 18 au total dont 3 nouvelles), il s’agira de la première sortie officielle.

Plusieurs cortèges partiront aux quatre coins de l’ancien village marbrier, visitant plusieurs rues pour la grande joie des habitants que l’on sait fort attachés à leur folklore.

Le deuxième temps fort de la journée aura lieu à la Maison du peuple, vers 18 h 30, pour la remise de cadeaux aux cinq sociétés jubilaires.

En soirée, les différents groupes musicaux rallieront, sur le coup de 20 h, la place de Basècles pour un rondeau autour du brûlage de la mascotte des Crocheux.

3. L’exposition de l’association « Figure de l’Art », au château d’Estaimbourg

L’association "Figure de l’Art" a rassemblé 125 œuvres de qualité. Elles sont visibles à l’étage du château de Bourgogne à Estaimbourg, jusqu’au 12 février.

Si l’ASBL tournaisienne " Figure de l’Art " est toute jeune, elle compte déjà 49 membres. Pour cette première exposition " extra-muros ", 28 artistes présenteront leurs œuvres au château d’Estaimbourg, un écrin qui les met d’autant plus en valeur.

La vaste salle offre un florilège de bon goût, décliné en pastels, aquarelles, peintures, dessins et porcelaines tandis que les annexes ont été agencées de manière thématique: portraits, paysages, fleurs, animaux. De la poterie ou quelques bronzes complètent aussi cette exposition, riche tant par la diversité que la qualité des œuvres et qui mérite assurément la visite.

Du samedi 4 février au dimanche 12 février, de 15h à 18h le week-end, et de 15h à 17 h 30 en semaine. Entrée libre.

