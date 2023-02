Axelle Red ouvrira le Jazz Festival: tout le programme à découvrir

Président-fondateur du Tournai Jazz Festival, Geoffrey Bernard avait prévenu que l’édition 2022 – 10 jours de concerts pour le 10e anniversaire – serait exceptionnelle, et qu’on en reviendrait à un format plus light en 2023. En raison notamment des travaux à la maison de la culture et à la Halle-aux-Draps, quelques surcoûts importants ont été générés – on pense par exemple au catering et aux loges – et il faut maintenant digérer tout cela.