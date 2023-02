Coups de cœur des guides de Tournai (04/40) : et si nous allions au Carillon….

Notre prestigieux édifice et le son mélodieux des cloches du carillon ont inspiré, à quelques mètres de là, un de nos grands architectes tournaisiens: Henri Lacoste (1885-1968) qui a édifié, fin des années trente, un immeuble architecturalement innovant à la croisée de l’Art déco, de l’éclectisme et de la modernité. Construit pour les brasseries Carbonnelle-Dumortier, son nom sera facilement choisi: "Le Carillon".

Pour agrémenter la façade de ce bâtiment qui résistera aux bombardements allemands de mai 1940, Henri Lacoste l’orne d’un imposant balcon en pierre avec un garde-corps surprenant qui comporte une scène très animée: des enfants nus, nourrissons joufflus et moqueurs, les Puttos, actionnent les cloches du carillon du beffroi avoisinant ; ces personnages expriment le mouvement et le son tout en suggérant que les cloches sont en mouvement. Voilà un bel hommage rendu à notre beffroi et à son carillon par notre illustre architecte qui avait sollicité pour le décor du garde-corps de ce balcon un artiste français d’origine russe: Nathan Imenitoff (1884-1965).

Dans un avenir prochain, cet immeuble impressionnant, délaissé depuis quelques années, devrait retrouver une nouvelle affectation sous l’égide d’Agira à qui on doit déjà quelques belles restaurations en ville.

À bientôt, au "Carillon".