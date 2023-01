"Il insulte ma cliente de manière quotidienne quand il la croise. Il lui dit de retourner dans son pays, et lui lance" espèce de couscoussière ". De plus, il l’épie, elle, mais aussi son mari et ses enfants. Madame en a marre et voudrait que ça cesse", a indiqué l’avocat de la plaignante.

Le prévenu, un homme d’une soixantaine d’années, reconnaît avoir tenu une unique fois ces propos, et affirme de ne pas être raciste. "Vous savez, j’ai un ami albanais, un autre marocain, je n’ai jamais eu de problème avec eux. Et j’ai travaillé de nombreuses fois avec des personnes de couleur!", a-t-il rétorqué.

"On peut avoir des amis de couleur et être raciste", ajoute la présidente du tribunal qui n’a pas manqué de citer l’humoriste, Muriel Robin.

Le prévenu a également porté plainte contre la plaignante et sa famille, pour les mêmes motifs de harcèlement. Selon lui, depuis, les tensions se sont apaisées.

Étant donné que le calme a été retrouvé au cœur du quartier, la procureur du roi ne s’oppose pas à une mesure de faveur pour l’individu. Celui-ci demande l’acquittement.

Sa voisine, qui ne demande qu’un euro symbolique en termes de dommages, lui a demandé une dernière fois pendant l’audience de ne plus l’espionner avec son téléphone portable. Une requête qui n’a pas fait réagir le sexagénaire.

Le jugement sera rendu le 20 février