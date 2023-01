Tournai : Jules Bara et ses statues retirées de leurs socles pour être restaurées

Après la rue Royale, le chantier de réaménagement du quartier de la Gare se concentre désormais autour de la place Crombez. Et s’il y a un monument emblématique de cette place, c’est la statue érigée en mémoire de Jules Bara, et de son action politique notamment en tant que ministre de la Justice (1865-1885). Réalisé par Guillaume Charlier, sur base des plans de l’architecte Victor Horta, le monument Bara est composé de quatre parties: de part et d’autre de la statue centrale montrant Jules Bara debout, se trouvent, à gauche un homme et son fils en train de lire, et à droite, une femme dont on ne sait si elle est en train d’écrire ou de dessiner le portrait de Bara. À l’arrière, sur un haut socle entouré de quatre colonnes, la Justice couronne l’ensemble du monument qui a été inauguré en 1903.