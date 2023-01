Tournai - Warchin : Germaine Dumoulin (1922-2021), citoyenne d’honneur

Entouré d’un important public, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a évoqué " l’héroïsme de cette jeune fille de 22 ans, exemple pur pour bien des défenseurs de la liberté et de la démocratie ". Germaine Dumoulin, résistante depuis 43 avec le docteur Delbecque, infiltre la Wersbestelle où, "déterminée et refusant de calculer les risques de son engagement, elle falsifie les dossiers, rajeunit les réfractaires, soustrait les lettres anonymes, prévient des rafles et des perquisitions." Dénoncée, elle est arrêtée le 6 mars 44, transférée de la prison du boulevard Léopold à celle de Mons où, interrogée mais non condamnée, elle est libérée le 22 août 1944, Juste à temps pour la libération de sa ville.

Ses neveux, Jean-François et Jean-Charles ont reçu le diplôme avec émotion et l’aîné illustre d’autres facettes de cette combattante par "un engagement répondant à son objectif essentiel: œuvrer pour le bonheur de tous, le mettant en pratique durant la guerre alors que certains la considèrent comme collabo, puis dans son rôle de chef de service de la ville où elle fait en sorte de hausser le niveau de l’enseignement communal […]"

Suivent la minute de silence, le dépôt de fleurs, la Brabançonne.