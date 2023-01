Les Olympiades d’orthographe de retour, ce samedi, à l’hôtel de ville de Tournai

Les amateurs de bons mots et d’orthographe sont à nouveau attendus à l’hôtel de ville après avoir été délocalisés l’année dernière à la Haute école en Hainaut. Pour les cadets (élèves de 5e et 6e primaires) à 9 h, pour les juniors (5e et 6e secondaires) à 11h et pour les adultes (dès 18 ans) à 14 h.

"Avec cette nouvelle édition, nous retrouvons nos habitudes au sein du salon de la Reine de l’hôtel de ville, avec ses facilités d’accessibilité pour tous, se satisfait l’échevin Jean-François Letulle. Les inscriptions semblent stables, dans la lignée des années précédentes. Les élèves de primaire ont été sélectionnés suite à une dictée organisée dans les écoles ; ils seront 150, de 22 écoles différentes, à se défier. Pour les juniors, nous avons 45 inscrits, des élèves sélectionnés par les écoles secondaires, mais aussi certains qui se sont inscrits de manière individuelle. Quant aux adultes, il y a déjà 70 personnes inscrites, plus que l’année dernière tout en sachant que, comme les juniors, ils peuvent encore s’inscrire par mail à l’adresse olympiades@tournai.be, et les indécis peuvent aussi se présenter le jour même. Ils seront acceptés dans la limite des places disponibles par catégorie."

À la recherche de correcteurs

Sur l’ensemble de la journée, près de 300 participants devraient se confronter aux textes sélectionnés par Jeanne-Marie Vanderwinkel et Jean-Claude Bossut, pour les adultes. Des copies qui devront être corrigées dans la foulée… Les organisateurs recherchent des correcteurs. "Plus on est de fous, plus on rit, et plus on va vite, sourit Jeanne-Marie Vanderwinkel. Il ne faut pas nécessairement être un as de l’orthographe ; les correcteurs ont le texte, et il suffit de savoir bien copier, en soi d’être bon en tricherie orthographique… Tout cela se passe aussi dans une bonne ambiance, et nous lançons aussi un appel aux bénévoles pour rajeunir quelque peu l’équipe et assurer l’avenir des Olympiades d’orthographe parce que l’événement rencontre toujours un beau succès et qu’il est important de promouvoir la langue française." La cérémonie de remise des prix aura lieu le vendredi 10 mars au salon de la Reine de l’hôtel de ville.

En parallèle, le volet "Olympiades de l’innovation pédagogique, prix Michel Derache" en sera déjà à sa troisième édition, et récompensera des projets menés par les enseignants et les élèves.