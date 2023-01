Tournai: autour de Pasolini, un spectacle qui s'invente

Tableaux et notes

"Nous ne voulions surtout pas créer un spectacle réservé à des gens qui connaissent déjà Pasolini, confie Ferdinand Despy, l’un des comédiens. Nous montrons les coulisses de notre création, les réflexions que sa pensée fait germer en nous, les scènes qu’elle nous inspire. L’œuvre de Pasolini invite à l’action, au besoin urgent de changer notre monde. On rend compte du bouillonnement de la création, de tous les possibles qu’un spectacle pourrait être, de toutes les idées qui nous traversent et qu’on ne réalise pas."

Pasolini, aujourd’hui, plus que jamais ? "Ce qui nous mobilise, poursuit notre interlocuteur, c’est la découverte d’un artiste appartenant au passé et qui alerte sur notre présent. Il dresse à la fois une analyse sans fard de la violence de notre monde et propose en même temps un imaginaire émancipateur. Il y a quelque chose de très joyeux qui se dégage de tout ça. Il nous semble important aujourd’hui que la critique de notre monde s’additionne à un imaginaire désirable."

La poésie, le roman, le théâtre, le cinéma de Pasolini, dans cette tranche houleuse du XXe siècle, déclenchent dès 1955 admiration et hostilité. La rigueur artistique et l’homosexualité sont épinglées selon les opinions, révoltes et aspirations d’une société diversifiée, les tensions politiques étant évidentes. Demeure le mystère de la mort violente de l’artiste, sur une plage proche de Rome. Machination, homophobie, vengeance ? Un monde s’est écroulé, et aujourd’hui encore la question divise, inquiète, renoue avec un présent décidément bien sombre.

"En une nuit", Maison de la culture, les 7 et 8 février à 20h. 069 253 080