Wiers : l’ancien couvent a été démoli

Diversité de logements

Il y a vingt ans déjà, la réaffectation de ce site était à l’ordre du jour des débats lors du conseil communal. Un projet immobilier était envisagé et il l’est toujours. Le permis a été obtenu en septembre 2022 pour la démolition du bâtiment et la construction de 30 logements: 17 habitations unifamiliales et un immeuble comprenant 13 appartements. Au rez-de-chaussée, on retrouverait une surface commerciale.

C’est la firme Wanty qui est occupée à mener les travaux de déconstruction, dont le désamiantage. "Les travaux menés selon des techniques mécaniques classiques sont en cours depuis fin 2022 et se prolongeront sans doute jusqu’à la fin février, confirme Nicolas Bughin, en charge de la communication pour le groupe Wanty. Nous remettrons donc au propriétaire un terrain nu, c’est-à-dire avec déconstruction également des caves et des dalles. Notre mission s’arrêtera après ces travaux."

Contacté, le propriétaire du site, un privé, nous confirme qu’il attend de voir comment le chantier évolue avant d’aller plus loin dans les démarches. "Nous ne voulons pas brûler les étapes. On n’est jamais à l’abri de surprises, par exemple au plan archéologique. Avec la conjoncture actuelle et l’augmentation des prix, mieux vaut ne pas non plus se précipiter."

Le bâtiment avait fait l’objet d’un litige entre le propriétaire et la commune il y a quelques années, le propriétaire ne souhaitant pas payer la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. Examiné par la CCATM fin 2020, le projet se présentant sous forme de clos prévoit la création d’une voirie privée et l’aménagement de nouveaux espaces collectifs comme placettes et espaces verts, avec bancs, poubelles, luminaires… Une attention particulière est accordée à la sécurité du clos et aux usagers faibles. Différents types d’appartements sont projetés: une, deux et trois chambres. Les maisons envisagées s’intègrent dans le gabarit du bâti existant dans les environs. L’architecture, elle, se veut contemporaine.

À ce stade, il est encore difficile de dire quand les travaux de construction vont débuter.

Sur la façade de l’ancien couvent, on pouvait encore observer les ancres mentionnant une date: 1716.