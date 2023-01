Ils sont « zool », ces petits nouveaux de la maison de la culture de Tournai !

Si son intervention avait débuté de façon plutôt sérieuse, en rappelant les tourments causés au milieu culturel par la pandémie, ("la peur, la colère, l’inconnu, le sentiment d’injustice ont gangrené les esprits") et les décisions difficiles qu’elle a induites, le Kainois s’est ensuite "lâché", avec un humour entraînant, en exposant le concept qu’il avait imaginé pour contrer la morosité ambiante.

"On est plus que zen, on est plus que cool, on est zool !", a notamment confié celui qui a décidé d’adopter une vraie posture optimiste en instaurer en lieu et place du sinistre Blue Monday, un "Pink Wednesday" (rien à voir avec l’actrice Jenna Ortega qui aurait décidé de renouveler sa garde-robe noir corbeau), "le jour où on voit la vie en rose", qui aurait lieu – tiens, quel heureux hasard du calendrier ! – chaque dernier mercredi du mois de janvier.

De nouveaux collaborateurs

Ces derniers mois, on sait que des piliers de la maison de la culture de Tournai ont été admis à la retraite: Pascal Jonniaux, Jacky Legge et le directeur Philippe Deman (remplacé par le duo Anaelle Kins et Emeline Pennay): Mathieu Pereira, animateur cinéma, François Delvoye, qui a repris les attributions de Jacky, mais aussi Nicolas Verdoncq (graphisme et cellule communication), qui a travaillé au TAMAT, pour des galeries d’art, ou exposé ses dessins, gravures et peintures dans le cadre de "L’Art dans la Ville", Fred Van Durmen (régie), qu’on a connu chez Yes Event, Cidji Clemens, qui s’occupera des relations publiques, et Olivier Lamailiere, le nouveau responsable du bar. Le président Verleye a aussi salué Cathy et Julien, empêchés par des soucis de santé. Nous avions eu l’occasion d’annoncer l’entrée en fonction de Mathieu Pereira dans le cadre d’un article sur le cycle Art et Essai.

Le public de la dernière édition Ramdam Festival, qui vient de se terminer a pu à son tour découvrir ce cinéphile érudit et passionné qui y a présenté et/ou animé une trentaine de séances.

Dans la lignée de Jacky

Fraîchement arrivé, François Delvoyenva pourtant très vite trouver ses marques: si, comme Mathieu, il vient de Bruxelles, une partie des racines familiales de cet anthropologue de formation sont ancrées en Wallonie picarde.

Son grand-père, Jean, fut bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing dans les années 80. Jacques, son papa ingénieur, a commencé sa carrière à l’usine Rosier, tandis que sa tante Anne et une partie de la famille habitent toujours notre région. Surtout, celui qui a été responsable des expositions au Botanique durant six ans connaît bien Jacky Legge, et depuis une vingtaine d’années. Ils ont travaillé sur des projets communs mettant, entre autres, en valeur les artistes de chez nous. François, qui profitera d’un nouvel espace d’exposition au rez-de-chaussée du bâtiment rénové (sur la gauche en entrant) et a déjà quelques idées pour la scénographie, se situera dans la continuité du jeune retraité.

Son parcours est pluriel. Au Musée Royal de l’Afrique Centrale, il a œuvré à la fois comme guide, conférencier, collaborateur au service pédagogique et culturel, et muséologue. Directeur artistique de la structure de production d’expositions Delvoyeurs, il (co)gère toujours aujourd’hui la A-Galerie au Châtelain à Bruxelles. François est aussi connu dans le milieu musical, comme guitariste et auteur des textes du groupe BaliMurphy, qui a connu un beau succès et beaucoup tourné au début des années 2000. Il a aussi écrit pour d’autres artistes, et on devrait reparler bientôt de nouvelles collaborations. Car impossible pour cet expert en art contemporain de se passer de la musique… et des relations sociales.

La maison de la culture et la bibliothèque de Tournai développeront à l’avenir, plus encore que des synergies, un projet global s’inscrivant parfaitement dans l’ère du temps. Le retour de l’ensemble des services et de la bibliothèque dans le bâtiment sera effectif pour le début de la prochaine saison.

La date du 26 août 2023 est d’ores est déjà fixée.