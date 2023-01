Du blues, rien que du blues, mais pour tous, à la maison de village de Mourcourt

Du « ciné blues » très accessible

Ça commence ce vendredi 3 février à 19 heures avec la projection de deux grands films, qui seront diffusés dans de bonnes conditions: écran de belle taille et sonorisation de qualité. Ces documentaires accessibles au grand public, on les doit à deux plus grands réalisateurs de notre époque: Wim Wenders, qui a signé "The Soul of man", et Martin Scorsese, avec Du Mali au Mississipi (à 20 h 50, après un entracte avec bar et petite restauration), qui suit le voyage de Corey Harris des États-Unis en Afrique de l’Ouest et sa rencontre avec Ali Farka Touré.

Cinq euros pour la soirée. Ambiance blues après les films.

Une master class Roots blues avec The Goon

Mathias Dalle (aka the Goon), on le connaît par ses prestations au Festival La Forge à Quartes. Après avoir écumé les scènes européennes et ses afters avec ses différents groupes (dont the Goon Mat and Lord Bernardo), il a décidé de prendre un peu de recul. Après avoir lancé sa proche chaîne web de tutos roots/blues et de guitare, il propose à Mourcourt, ce samedi 4 février de 9 h 30 à 17 h 30, sa toute première Master class. "Elle s’adresse tant à un guitariste (ou amateur de cigar box) déjà confirmé qu’au débutant qui veut déjà arriver très vite à un résultat, s’amuser et épater les copains" précise le chanteur et harmoniciste de la formation Power Shake Au menu: l’open-tuning, la slide et le picking.es places sont évidemment limitées et les participants doivent emmener leur instrument et un bottleneck.

PAF super-accessible: 30 € la journée avec repas du midi. ASBL. lamourcourt@gmail.com

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir… »

Samedi, à partir de 17 heures, la bibliothèque de Mourcourt exposera livres (à emprunter) et documents traitant de la musique et du blues. Fred, en fin connaisseur de cette musique du diable née au début du XXe siècle dans les champs de coton le long du delta du Mississipi, mettra les soixante-deux ouvrages qu’il possède sur le blues, à disposition du centre de lecture. D’ailleurs, le professeur ne laissera à personne d’autre le soin d’animer, à 18 heures, le "salon blues", une rencontre-échange autour de certains aspects de ce style musical, ouverte à tous, menée de manière interactive et autour d’une bière, en toute convivialité.

Entrée libre.

Une soirée blues suivie d’une jam-session

Les "élèves" de la master class qui le souhaitent pourront ouvrir pour mettre le public en appétit, le grand concert de Walking B and the Groovediggers, à 20 heures samedi. B, c’est le chanteur et virtuose de l’harmonica Bert Werbrouck, qui s’est entouré de "pointures" passionnées du Chicago blues des années 50: Valentin Vital (guitare), Daphné Svanias (batterie), qui reviendra spécialement de Grèce, et les musiciens locaux Jérôme Rasson (guitare) et Guillaume Durieux (contrebasse).

Ils sont de retour: Walking B and the Groovediggers! ©COM

On les avait découverts à la Foire artisanale de Hollain, puis au Hout’Stock. La soirée se terminera par une jam-session. Avec Chicago burgers et bibines régionales entre autres "joyeusetés".

Prix: 10 € (12 € le soi-même). Mieux vaut réserver: ASBL. lamourcourt@gmail.com

Concert (et ateliers) gospel en l’église

Dimanche, c’est la clôture de ce Blues it Mourcourt avec un concert gospel dans l’église, donné par des "cousins" des bluesmen. Ces dernier jours, Charles Michiels, avec Eloi Baudimont au piano, ont animé des ateliers "chants gospel" destinés à tous ceux qui avaient envie de chanter. Ceux-ci restitueront une partie de leur travail à 11 heures en l’église Saint-Pierre, en guise d’apéro et de première partie de la chorale gospel African Joys.

Le répertoire de ce collectif bruxellois actif depuis 2006 réunit l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

I’m gonna lay down my heavy load/Down by the riverside…

Tarif: 10 € (donnant droit à une consommation en la salle après le concert).

Page Facebook Blues it Mourcourt