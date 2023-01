À Blandain, depuis 50 ans, un calendrier concerté fixe les dates des festivités des diverses associations

Si le monde associatif a connu pas mal d’évolutions depuis la fin du siècle dernier, il a été sérieusement bousculé par les récentes crises sanitaire et énergétique. Cela étant, à Blandain et environs, on peut toujours compter sur une série d’organisateurs dévoués (comme ailleurs sans doute), mais aussi, et c’est plus rare sur une réelle volonté de ne pas se marcher sur les pieds. Cela se traduit par l’établissement d’un calendrier intelligent des festivités. Un calendrier qui fête cette année son demi-siècle.