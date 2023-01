Il explique avoir simplement mis une gifle à un autre homme suite à un différend relatif à une dette. "J’ai fait une dépression mais aujourd’hui, je vais mieux", assure le prévenu.

"Mon client est en aveux pour cette gifle mais conteste avoir porté des coups, explique la défense. Il avait prêté de l’argent à cet homme dont la fille avait, paraît-il, un cancer. Or, non seulement l’argent n’a jamais été rendu, mais en plus, mon client a appris qu’il avait servi à acheter des produits stupéfiants! Les policiers ont dit qu’il n’y avait pas de traces de coups visibles".

« Il ne sait pas s’en empêcher »

La peine qui sera infligée à Terence pourrait avoir de lourdes conséquences. Son avocat l’a signalé : "Il a déjà obtenu un sursis de 5 ans. S’il est condamné à plus de 6 mois, son sursis sera révoqué. Nous sollicitons donc une peine de travail ou un sursis probatoire."

Le ministère public veut bien entendre que dans cette affaire, le prévenu n’a mis qu’une claque, mais il pointe malgré tout la violence récurrente dans le chef du gaillard : "Il ne sait pas s’en empêcher. Je demande la confirmation de la peine de 12 mois mais je ne suis néanmoins pas opposé aux mesures demandées par la défense."

Cette dernière a souligné que son client était prêt à suivre une thérapie pour résoudre ses problèmes de violence. Jugement le 16 février.