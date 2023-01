Le quarantenaire est en aveux de plusieurs infractions: incendie volontaire, coups volontaires, violation de domicile, rébellion et outrage. "J’avais bu, j’étais déchiré. En même temps, c’était la ducasse d’Ath", indique-t-il. Il souhaite sortir de cellule, car sa situation administrative évolue. "J’ai un travail à mi-temps chez un boucher, et je peux disposer d’un studio dans un centre équestre en échange de soin aux chevaux".

L’avocat du détenu souligne que le fond du problème, c’est son addiction à l’alcool : "Mon client me dit qu’il ne consomme plus. Parfois une ou deux bières après le travail, mais c’est tout. Avec son accord, je ne sollicite qu’un sursis simple et non probatoire".

La procureure du roi laisse la plaidoirie à l’appréciation du tribunal. Mais la magistrate s’inquiète de la non-prise de conscience de l’homme : "Les faits sont quand même violents. Il a notamment étranglé son ex-compagne avec la laisse du chien et à sa charge, il y a une prévention criminelle qui est l’incendie". Le jugement sera rendu le 30 janvier.