Olivier Vandecasteele: deux autocars ont rejoint la manifestation de Bruxelles depuis Tournai, sa ville d’origine

Du citoyen lambda jusqu’au plus haut niveau de l’État, là où se joue le sort du travailleur humanitaire tournaisien, personne n’est indifférent à sa situation dramatique. L’homme a, pour rappel, été condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet à l’issue d’un simulacre de procès. Les actions et marques de soutien ne cessent de se multiplier ces dernières semaines.