L’agenda des concerts et des spectacles en Wallonie picarde

Thomas Kahn sera à la Maison de la culture de Tournai le 27 janvier avant Ana Carla Maza et Yannis La Orquesta le 17/02, Antoine Flipo le 10/03 et Unik Ubik le 27 mai ( gratuit ). Le Water Moulin attend The Anomalys + Almost Lovers le 27/01, The Andrews Surfer + Jack of heart le 10/02. Nest of Plagues seront Au Bout de nos rêves à Gaurain-Ramecroix le 7/02, après Detox, On fire et Molär (le 27/01) et Joey Henry’s Dirty Sunshine + Kody Sky (le 28/01). Zazie, Henri PFR, Kid Noize et bien d’autres sont attendus aux Les Gens d’ Ere (27 au 30/07) Suarez donnera un concert à An toing le 28 mars. Au CC de Lessines , sont programmés Ben Caplan (4/02), Meskerem Mees (5/02), Greg Houben (10/12), Auguste Lécrivain (11/02), Ikons (5/02), Jawhar (24/02), The Morlocks + The Godfathers + Giac Taylor + Idiots pour le Ready Steady, Go ! (11/03) ; Suarez (31/03), etc. A voir au Roots & Roses festival (30/04 et 01/05): The Cleopatras, Les Deuxluxes, Barrence Whitfield & The Savages, Kadavar, Graveyard, Fantastic Cat, Nick Waterhouse, Litty, Daisy & Lewis, Chuck Prophet & The Mission Express, Jim Jones All Stars, Lee Banes & The Glory Fires, The Courettes, Pokey LaFarge, Leyla Mc Calla, Delvon Laman Organ Trio, Ron Gallo… Au Palace à Ath , on retrouvera Ana Carla Maza (16/02), André Borbe (18/03), La Framboise Frivole (4/05), Emeline tout court et Loic Lantoine (9/06). Chez Poupoune , on verra Mono Siren (24/01), Experimental Tropic Blues Band (3/03), Miss Tetanos (17/03), Powershake (18/03), Corbillard and Flow acoustic set (19/03), An Pierlé (1/04), The WRS (05/05), Adolina et Excellente Attitude (12/05), etc. Au centre culturel de Mouscron , sont annoncés les Frères Taloche (24/01), Pourquoi les ombres (26/01), Lorenzo Di Maio Band (28/01), André Borbé (5/02), Roukiata Ouedraogo (7/02), Folk nevermind (9/02), Marcus (17/02), Marianne James (3/03), Alex devant les cimes (4/03), Esteban Murillo (9/03), O Juliette (16/03), Vincent Roca (22/03), Bruno Coppens (24/03), Rêves d’éléphant Orchestra (30/03), Les Jumeaux (7/04), Guillaume Ledent (20/04), The Two of us (30/04), etc. Le Hurlu Comedy Club accueillera Dave Parcœur " Bouffon et Roi " (27 et 28/01), Chicandier et Mathou Cann (4/02 – c o mplet et 5/02), Kostia (10 et 11/02), PE (16/02), François Martinez (17 et 18/02), Isabelle Hauben (24 et 25/02), Amandine Elsen (2/03), Arnaud Cosson Le Syndrome de la Page Blanche (3 et 4/03), Merii (10 et 11/03), Zidani (17 et 18/03), Fa ites l’amour avec un Belge (24 et 25/03), Arnaud Cosson Le Syndrome de la Page Blanche (3 et 4/03), Éric Boschman – Ni dieu, ni maître mais du Rouge (23/03), Daniel Camus (31/03 et 1/04), etc. A Estaimpuis, on verra Fabian Le Castel le 22/04. Le CC de Belœil a programmé Daddy Cookiz – The Boom Bap Club (12/03) à Quevaucamps . Le CC d’ Enghien a invité Bloutch (2/04). Premiers noms pour La Semo (du 7/09/07): Jain, Suzane, Fatoumata Diawara, Ben Harper.