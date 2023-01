Tournai: L’agence immobilière GIT va quitter la rue Royale pour s’installer à l’avenue de Maire

François Moreau remarque que le métier d’agent immobilier, et la publicité des biens à vendre ou à louer ont changé ces dernières années. "Auparavant, il fallait avoir une belle et grande vitrine pour afficher les annonces, relève-t-il. Aujourd’hui, tout passe par le site internet. Les clients prennent contact via internet, puis nous les rencontrons sur rendez-vous, dans nos bureaux, chez eux, ou pour les visites des biens immobiliers."

Malgré le développement du télétravail et de la digitalisation, le jeune gérant tenait à maintenir un espace "physique" pour garder un contact avec ses clients et les accueillir confortablement. Et c’est dans l’ancienne maison de ses grands-parents, une belle bâtisse au 174 de l’avenue de Maire, qu’il les accueillera tout prochainement. "C’est en quelque sorte un retour aux sources vu que je suis originaire de ce quartier, et j’y suis attaché. C’est une zone qui se développe assez bien ces dernières années, on veut aussi participer à cette dynamique en positionnant notre agence dans ce quartier qui a aussi un bel intérêt en termes de localisation, près des axes routiers et autoroutiers, mais aussi du zoning commercial et industriel."