Un nouvel avenir pour l’entrepôt de la rue de la Borgnette (Tournai)

Déjà de nombreuses années, après avoir connu l’ancienne entreprise "Céraminée" et la piste de karting indoor de la société "NGM-e-Park", que l’entrepôt situé au coin de la rue de la Borgnette et de la rue Lefebvre-Caters était à l’état d’abandon. "Nous avions eu des contacts avec plusieurs amateurs mais malheureusement l’affectation urbanistique de cette zone, “d’artisanat, de services et de petite industrie”, les freinait pour la concrétisation de leurs projets", relève François Moreau, gérant de l’agence Gestion Immobilière Tournaisienne (GIT). Il semblait en effet difficile de voir un bâtiment commercial sur ce site, sauf dérogation au plan de secteur… "À côté de cela, c’est le genre de site de 5 000 m2 qui pouvait intéresser une société ou une entreprise dans le secteur du bâtiment… d’autant plus que juste à côté on retrouve une zone industrielle, et déjà des entreprises dans ce domaine."