Tournai : La scan-car au repos forcé, le temps d’une mise à jour

S’adapter aux nombreux travaux

"Pour éviter les erreurs. Par exemple, lorsque la scan-car passe devant un garage ou lorsqu’il s’agit d’emplacements qui ne sont pas sous la responsabilité de City Parking, il faut qu’elle sache qu’elle ne doit pas les prendre en compte." La scan-car doit également s’adapter aux nombreux travaux tournaisiens ou aux modifications des emplacements de parking. "Nous travaillons en collaboration avec la Ville de Tournai qui nous fournit les derniers éléments par rapport à la cartographie de la ville, ajoute Didier Panneels. Et lorsqu’on sait qu’il y a plus de 7000 places de stationnement dans le centre-ville, cela prend un certain temps !"

En attendant le retour de la scan-car, les contrôles ne sont quant à eux pas mis en pause. "Il faut rappeler que la scan-car ne verbalise pas automatiquement. Il est indispensable qu’un agent aille sur place, constate le non-respect de la zone bleue ou payante, et appose la redevance sur le pare-brise. Et d’ailleurs, on n’a pas nécessairement vu d’augmentation du nombre de redevances depuis l’utilisation de la scan-car ; c’est avant tout un outil pour aider nos agents sur le terrain", insiste Didier Panneels.