L’abri de nuit complet: un chauffoir supplémentaire à Tournai pour l’accueil des SDF, les nuits de grand froid

"Lors de la dernière période de grand froid, en décembre, l’abri de nuit de Tournai, géré par Auxiliis et qui a limité sa capacité d’accueil à 26 places (NDLR : 20 pour les hommes et 6 pour les femmes), affichait complet, et il avait fallu refuser des gens, rappelle Quentin Ervyn, président du Relais Social Urbain de Tournai. Il n’était pas concevable de laisser des gens à la rue pour la nuit… et donc, nous avions décidé de mettre à l’abri quelques personnes à l’hôtel."

15 lits à la caserne Saint-Jean

Face à cette situation, et dans l’éventualité d’une nouvelle vague de froid, le Relais Social Urbain a repris contact avec La Défense pour solliciter la mise à disposition d’un local au sein de la caserne Saint-Jean. "Lors de la crise Covid, nous avions déjà établi un partenariat pour y ouvrir une structure d’accueil pour les personnes à la rue afin de pallier la diminution du nombre de lits de l’abri de nuit en raison des restrictions sanitaires, ajoute Quentin Ervyn. Nous avions ainsi pu accueillir une dizaine de personnes. Si dans un premier temps, La Défense était un peu plus prudente parce qu’elle souhaitait pouvoir reprendre possession de ses bâtiments, finalement, un accord a pu être trouvé pour cet hiver. Après avoir réalisé quelques aménagements et mis en place les dispositifs de sécurité, nous avons pu ouvrir le chauffoir ce mercredi soir. Deux personnes s’y sont présentées pour y être accueillies pour la nuit."

Pour les nuits sous les 0°

Quinze lits ont pu être prêtés par La Défense et installés dans la salle de sport de la caserne Saint-Jean, sur le site du centre d’accueil de demandeurs d’asile de la Croix-Rouge. "Le chauffoir vient ainsi compléter l’offre d’Auxiliis les nuits à température sous 0°, pendant la période hivernale, jusqu’au 31 mars, précise le président du Relais Social Urbain de Tournai. C’est le cas cette semaine, et au vu des prévisions météorologiques, nous devrions ouvrir jusqu’à mercredi matin, de 21h à 7 h."

Le chauffoir accueille à la fois les hommes et les femmes ; par contre les chiens ne sont pas autorisés. "Comme pour l’abri de nuit, nous demandons que les personnes s’inscrivent préalablement auprès du CPAS et du Dispositif d’Urgence Sociale. Le DUS adressera prioritairement les usagers à Auxiliis. Si l’abri de nuit est complet, et que le chauffoir est ouvert en raison des prévisions des températures négatives, le DUS orientera alors le demandeur vers le chauffoir. L’accueil sera donné prioritairement aux personnes inscrites. Une personne non inscrite qui se présente au chauffoir la nuit sera accueillie si la capacité n’est pas atteinte."