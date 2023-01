Le bourgmestre de Tournai fait fermer un commerce de la rue Saint-Martin

Suite à une visite effectuée le 25 février 2021, les services de la Zone de secours avaient estimé que l’établissement ne répondait pas de manière satisfaisante à la réglementation applicable et aux règles de bonne pratique en matière de sécurité incendie. Un rapport favorable ne serait remis "que moyennant le respect de toutes les mesures qui y figurent. Ainsi, la poursuite de l’exploitation pourrait être autorisée par le bourgmestreà condition que ces mesures soient réalisées dans les délais imposés par lui, lesquels ne devraient pas excéder trois mois "

Les logements situés à l’étage, qui sont occupés, ne font pas partie du rapport de prévention. L’administration communale avait alors notifié par courrier au propriétaire le délai à respecter pour la mise en conformité de l’immeuble. Par deux fois, le gérant a fait la demande d’un délai complémentaire de six mois pour finaliser les travaux. La zone de secours, qui avait étendu le délai fixé dans un premier temps à quatre mois, n’a pas eu de nouvelles de l’exploitant. Celui-ci n’a pas plus réagi au projet d’arrêté. "Vu le risque présenté par l’immeuble et vu la nécessité d’assurer la sécurité publique", le bourgmestre a donc imposé la fermeture du commerce à dater du 19 janvier.

L’exploitant, qui doit afficher l’arrêté de fermeture sur sa porte d’entrée, a 60 jours pour déposer un recours au Conseil d’État.